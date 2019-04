Elektrische auto onbetaalbaar voor modaal gezin

Vooral de komst van relatief goedkopere auto’s heeft de verkoop een zwieper gegeven. De vraag blijft of het hard genoeg gaat om tot miljoenen elektrische auto’s te komen in het volgende decennium, en dus tot een forse daling van de CO2-uitstoot.

Even de cijfers: In maart werden er 4045 elektrische auto’s verkocht, waardoor er op 31 maart welgeteld 53.592 volledig elektrische auto’s rondreden. Het marktaandeel was vorige maand 10 procent van de nieuwverkoop. Een groot deel van de forse stijging is te danken aan nieuwe, betaalbaardere modellen. Tesla Model 3 (55.000 euro) bijvoorbeeld werd dit jaar al 2700 keer verkocht. Maar ook de elektrische Kia Niro, VW Golf, Nissan Leaf en de Hyundai Kona doen het goed.

De dure Tesla’s (rond de 100.000 euro) zijn uit de gratie; daarvan wisten de Amerikanen er dit jaar nog maar zo’n vijftig te slijten, dat komt door de Teslataks voor elektrische leaseauto’s. De supervoordelige bijtelling van 4 procent geldt alleen nog voor de eerste 50.000 euro; alles wat de auto méér kost, wordt belast met een standaardbijtelling van 22 procent.

De procentuele stijging van de verkoop van volledig elektrische auto’s is indrukwekkend, maar het aandeel volledig elektrisch in het totale wagenpark is verwaarloosbaar klein: nog geen 1 procent. Nederlandse autokopers hebben vooralsnog liever een dikke SUV met twee uitlaatpijpen.

Quote Oversubsidiëring is funest voor het draagvlak bij de belasting­be­ta­ler Steven van Eijck Morgen praat de autowereld met de Tweede Kamer over de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot omlaag en het aandeel elektrisch écht fors omhoog te krijgen. Dat mondt uit in adviezen wat er vooral níet gedaan moet worden.

De RAI waarschuwt voor te veel subsidie voor elektrische auto’s. Voor de 25.000 elektrische auto’s die vorig jaar werden verkocht, wordt de komende vijf jaar 700 miljoen fiscale subsidie opgehoest. Vooral de toch al bemiddelde rijders van de duurste elektrische auto’s profiteren.

,,Oversubsidiëring is funest voor het draagvlak bij de belastingbetaler en veroorzaakt onwenselijke marktverstoring. Breed draagvlak is essentieel voor het slagen van het klimaatbeleid’’, betoogt RAI-voorzitter Steven van Eijck.

Volgens de autofabrikanten zijn er de komende vijf jaar domweg onvoldoende elektrische auto’s voorhanden om aan de ambities van het kabinet (in 2030 mogen er alleen nog elektrische auto’s worden verkocht) te voldoen. Vooral betaalbare kleine auto’s in de prijsklasse 10.000 tot 25.000 euro (en dat besteden de meeste Nederlanders aan een auto) zijn er niet.

Subsidiewedloop

Overal in Europa wordt elektrisch rijden gestimuleerd en dat leidt tot een ware subsidiewedloop: fabrikanten verschepen naar die landen waar de prijzen door subsidies hoog zijn. Volgens de RAI zijn ‘buitenproportionele subsidies noodzakelijk’ om het beperkte Europese productieaanbod naar Nederland te halen.

Rustig aan met elektrisch, is het devies van de autofabrikanten. Probeer het bestaande wagenpark te verjongen door nieuwe en schone (hybride)auto’s goedkoper te maken. In België bijvoorbeeld stoten de auto’s minder uit, doordat het wagenpark veel jonger is. En de RAI komt met het aloude stokpaardje: aanschafbelasting BPM moet omlaag om alle auto’s goedkoper te maken. Pas na 2025 is er voldoende elektrisch aanbod beschikbaar, denken de importeurs. Dan zullen ook de prijzen fors zijn gedaald.

Vrachtauto's

Ook TNO wijst op het belang van schone brandstofauto’s, want die zullen nog decennia door Nederland rijden. Zeker als het om vrachtauto’s en bestelwagens gaat.

Fastned, eigenaar van negentig snellaadstations langs de snelweg, ziet een ander probleem. Waar gaan al die elektrische auto’s laden? In Nederland heeft 70 procent van de huizen geen eigen oprit en in de stad is dat zelfs 80 tot 90 procent. Wie dan elektrisch wil rijden, is afhankelijk van openbare snelladers. Fastned heeft wel een idee: benzinestations in de stad saneren en ombouwen tot snellaadstations. Met een snellader kun je de accu’s in een halfuurtje tot 80 procent laden.

Bandenspanning

Quote Gezinnen hebben geen geld voor een nieuwe auto Roy Kleijwegt De VACO, de koepel voor de bandenbranche, ziet de eigen handel ook als de oplossing: we moeten met z’n allen op betere banden gaan rijden en die op de juiste spanning houden. Scheelt veel CO2-uitstoot. Vereniging Vloeibaar Gas adviseert om auto’s massaal op lpg te laten rijden. Dat kan 21 procent CO2 schelen. Hoe? Door de motorrijtuigenbelasting voor auto’s op gas af te schaffen.

Bijna alle sprekers waarschuwen er morgen voor om de rekening van elektrisch rijden in ieder geval niet bij de andere autobezitters te leggen. Autojournalist Roy Kleijwegt verwoordt het als volgt: ,,Onderschat niet hoe duur autorijden voor veel gezinnen al is. Die hebben een gebruikte auto van vijf tot acht jaar oud, die logischerwijs minder zuinig is dan een nieuwe auto. Daar hebben ze het geld echter niet voor. Deze gezinnen daarvoor straffen, is onredelijk. Mensen willen naar familie, naar voetbal. Ontneem ze dat niet. Benzine, motorrijtuigenbelasting, onderhoud, verzekering: autorijden nog duurder maken, doet deze mensen veel pijn; zij rijden al niet voor de lol. Je kunt dus absoluut niet die mensen laten betalen voor de introductie van elektrische auto’s door een verdere verhoging van de motorrijtuigenbelasting of brandstofaccijns.’’