Elektrisch rijden voor grote gezinnen

AUTOTESTDe Mercedes EQB is een van de weinige elektrische auto’s die zeven personen kunnen vervoeren. Dat is ideaal voor grote gezinnen, of voor het teamvervoer van en naar de sportclub.

Eigenlijk heeft de EQB als elektrische zevenzits SUV maar één concurrent: de Tesla Model Y. Vergeleken met die Tesla is de Mercedes minder geavanceerd als het om de elektrische aandrijflijn gaat. Immers, de EQB kan tot 100 kW snelladen (DC), terwijl de Tesla tot 250 kW haalt.

En waar de Model Y een actieradius heeft van 507 kilometer, komt de EQB met zijn 66,5 kWh batterijpakket maximaal 469 kilometer ver. Tijdens deze test noteerden we overigens 390 kilometer bereik. Achter die Tesla kun je bovendien een aanhanger van 1600 kg hangen, terwijl het trekgewicht van de Mercedes beperkt blijft tot 750 kg. Maar de Mercedes verslaat de Tesla wel overduidelijk als het gaat om comfort, afwerking en zitruimte.

De derde zitrij met twee extra zitplaatsen kun je voor ruim duizend euro bijbestellen. In het gebruik blijkt de EQB sowieso een erg handige auto. De leuning van de achterbank kan in verschillende hoeken worden versteld. Een tot 14 cm verschuifbare achterbank is een optie. En zijn bagageruimte is met 495 liter inhoud best groot.

Het bijzonder sierlijk vormgegeven dashboard ziet er prachtig uit. De automaat laat zich met een hendeltje bij het stuur bedienen. Omdat deze Mercedes best prijzig is, valt het tegen dat je voor sommige dingen moet bijbetalen die standaard zouden moeten zijn in een premium auto van deze prijs. Zoals navigeren vanaf een harde schijf, of smartphone-integratie.

Deze EQB trekt snel op (0-100 km/h in 8,0 sec.) maar is niet de snelste in zijn klasse. Verder valt het tegen dat de rijwind zich nogal nadrukkelijk laat horen. Het onderstel van de auto blijkt van uitstekende kwaliteit: zowel het veercomfort als de wegligging is van opmerkelijk hoog niveau.

Plus

+ Heerlijk ruim en comfortabel.

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Handige opties: derde zitrij en verschuifbare bank.

Min

- Loopt oplaad-technisch achter bij de concurrentie.

- Slechte caravantrekker.

- Incomplete uitrusting.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

De EQB onderscheidt zich als maximaal zevenzits elektrische auto. Hij is bijzonder ruim en zijn weggedrag is voorbeeldig. Zijn elektrische aandrijflijn loopt achter bij de concurrentie, als het gaat om de oplaadsnelheid en trekcapaciteit.

.

Extra testnotities

Mercedes is er eerlijk over in zijn brochure: als je langer dan 1,65 meter bent, heb je op die derde zitrij niks te zoeken. Maar je kunt er wel kinderzitjes plaatsen, waardoor deze auto zich goed leent als gezinsauto. En als je die derde zitrij eenmaal hebt, kun je hem ook altijd weer snel in de vloer opbergen, als je hem even niet nodig hebt.

De aandrijflijn is dezelfde als in de Mercedes EQA, maar verder is vooral ook de SUV GLB als basis genomen voor deze elektrische auto

Het centrale infotainmentscherm is wat kleiner dan je in een dergelijke auto zou verwachten, maar bevat veel vernuft. De bediening is echter niet altijd logisch. Tussen de voorstoelen bevindt zich een touchpad waarmee je cijfers of letters kunt schrijven, maar of dat nou werkelijk iets toevoegt aan de bediening? En verder stuurt de navigatie (van Here) je nogal eens de verkeerde kant op.

Mercedes heeft zijn spraakbediening nog steeds niet op orde. Je kunt de assistente aanspreken, maar vaak begrijpt zij je niet.

De Mercedes-Benz EQB is te koop vanaf €56.408. Dan krijg je de 250 met 190 pk/140 kW motor in Business Line-uitvoering. Getest is de 300 die een 228 pk/168 kW motor heeft en vanaf €64.031 in de prijslijst staat. In dit geval heeft hij de extra rijke AMG Line-uitrusting, waarmee zijn prijs op €67.903 komt. In deze uitvoering heeft de EQB een actieradius van 418 kilometer in tegenstelling tot de 469 kilometer van de basisversie.

De testauto heeft een aantal opties: smartphone-integratie (€363), panorama-schuifdak (€1415,70), derde zitrij (€1004,30), Night-pakket (€242), Anti-diefstalpakket (€774,40), Rij-assistentiepakket zonder Pre-Safe (€1730,30), voorbereiding voor Connectiviteit €121) en het Premium Plus II pakket (€6243,60). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €79.797,30.

