Eindhovens bedrijf maakt revolutionaire accu die nooit in brand vliegt: ‘Productie is ontzettend moeilijk’

Ze gaan veel langer mee, laden sneller op en vliegen nooit in de fik. De vastestofbatterij is een grote belofte voor de toekomst. LionVolt uit Eindhoven haalde miljoenen euro’s binnen om er een te ontwikkelen.

Iedereen kent wel een verhaal over een elektrische fiets die pardoes in brand vloog of een peperdure elektrische auto in een parkeergarage die spontaan in vlammen opging. Met de komst van vastestofbatterijen behoren die verhalen tot het verleden.

Quote Ze zijn niet veilig en niet duurzaam, omdat bij de productie chemica­liën worden gebruikt Karl McGoldrick, directeur van de Eindhovense start-up LionVolt

In tegenstelling tot de ‘natte’ lithium-ion-batterijen, die nu steeds massaler worden gebruikt, vliegt de vastestofbatterij nooit in brand. ,,Het risico van natte batterijen is dat de vloeistof in de batterij warm wordt en gaat branden”, zegt Karl McGoldrick, directeur van de Eindhovense start-up LionVolt. ,,Ze zijn niet veilig en niet duurzaam, omdat bij de productie chemicaliën worden gebruikt.”

De vastestofbatterij kent die problemen niet. Wat wel een probleem is: het is nog geen bedrijf ter wereld gelukt om zo’n batterij succesvol op de markt te brengen. ,,Overal ter wereld wordt eraan gewerkt”, zegt McGoldrick. ,,Het is mogelijk om samples te maken, maar productie in hoge volumes is ontzettend moeilijk.”

5.1 miljoen euro

Ook in Eindhoven wordt gewerkt aan een vastestofbatterij, door LionVolt. Dat bedrijf op de High Tech Campus ontstond begin dit jaar uit onderzoeksinstellingen TNO en Holst Centre, waar al vijf jaar werd gesleuteld aan de vastestofbatterij.

Om de batterij verder te ontwikkelen, heeft LionVolt 4 miljoen euro aan investeringen binnengehaald, van onder meer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en investeringsfonds Innovation Industries. Een investeringsronde eerder dit jaar leverde al 1,1 miljoen euro op.

Beroep op Nationale Groeifonds

Maar om van de Eindhovense vastestofbatterij een succes te maken, is nog veel meer geld nodig. LionVolt doet daarom, samen met andere bedrijven zoals Demcon en Sioux, een beroep op het Nationale Groeifonds.

Via dat fonds investeert de Nederlandse overheid miljarden in ontwikkelingen die de Nederlandse economie op de lange termijn moeten versterken. Hoeveel geld de bedrijven hebben gevraagd, zegt McGoldrick niet: ,,Het gaat om meerdere miljoenen. Dat geld willen we gebruiken om een proefproductielijn te bouwen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: