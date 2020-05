Eindelijk weer een betaalbare cabrio: Volkswagen T-Roc

De cabriolet voor de gewone man of vrouw is nagenoeg uitgestorven. Een jaar of vijftien geleden had je nog volop keus uit betaalbare modellen met een beweegbaar klapdak. Zelfs van 'doorsnee' auto's als de Peugeot 206, Nissan Micra en Opel Astra bestonden toen cabrioversies.

Hoe anders is dat in 2020: het aanbod van cabriolets onder de 40.000 euro is letterlijk op één hand tellen. Fiat levert een slechts gedeeltelijk open versie van de 500, en bij Fiat-dochter Abarth kun je de daarvan afgeleide, sportieve 595 krijgen. Mazda biedt nog altijd de MX-5 roadster en in de showrooms van Smart vind je de Fortwo Cabrio. Mini heeft nog altijd de meest verkochte cabrio in huis.

Maar merken als Opel, Peugeot, Citroën, Renault en Volvo zijn jaren geleden al afgehaakt. Alleen premiummerken als Mercedes, Audi en BMW zijn nog redelijk succesvol met open auto's. Maar hun prijzen gaan al gauw richting een ton.

Met de nieuwe Volkswagen T-Roc Cabrio (verkrijgbaar vanaf €36.600) stijgt het aantal betaalbare 'dakloze' modellen op de Nederlandse markt naar welgeteld zes. En dan te bedenken dat VW in 2011 nog drie cabriomodellen voor het grote publiek had. Naast de jarenlang mateloos populaire Golf Cabriolet met zacht dak waren dat de Eos met zijn harde kap en de modieuze Beetle. En daar stonden tal van concurrenten tegenover.

Peugeot 206 CC

Hoe kan het dat de betaalbare cabrio nu vrijwel van de aardbodem is verdwenen? Om dat uit te leggen, vormt de Peugeot 206 CC (Coupé Cabriolet) het beste voorbeeld. Toen dit Franse merk in 1998 het idee voor een compacte cabriolet met hard klapdak opperde, reageerde het publiek enthousiast. Peugeot was ooit de bedenker van zo'n constructie met de 401 Éclipse in 1935. Omdat de open 206 veel goedkoper was, werd open rijden ineens voor veel mensen bereikbaar. De CC bleek een hit: er ontstonden lange levertijden en wie er een te pakken had, kon hem vaak met flinke winst doorverkopen.

Het doorslaande succes van de 206 CC zorgde voor een olievlek in cabrioland: niet alleen kwamen concurrenten met een vergelijkbaar model - denk aan de Mitsubishi Colt CZC, de Opel Tigra Twintop en de Nissan Micra C+C - ook in het hogere segment schoten de CC's als paddenstoelen uit de grond. Ford presenteerde de Focus CC, Renault bedacht de Mégane Coupé-Cabriolet en bij Volvo verscheen een C70 met kunststof dak. Merken als Audi, BMW en Mercedes-Benz leverden beide soorten cabrio's. Zo kreeg de BMW Z4 een hard dak, terwijl de luxere 6-Serie met een stoffen kap rondreed.

Onbetrouwbaar

Maar met de populariteit steeg ook het aantal klachten. Veel CC-modellen kampten met storingen, kapotte dakmechanismes en lekkages. Hoe fraai en comfortabel het automatisch bewegende, harde cabriodak ook leek, de systemen bleken in de praktijk te gevoelig en onbetrouwbaar.

Veel eigenaren van zo'n model hadden hun lesje gauw geleerd en lieten de coupé-cabrio's vervolgens links liggen. Peugeot probeerde het nog eens in 2007 met de 207 CC, maar die scoorde lang zo goed niet als zijn voorganger. De verkoopcijfers zakten in, de klanten bleven weg: de hype was voorbij.

T-Roc

Toch trekken cabrio's nog altijd veel aandacht op de weg. Dat doet vermoeden dat er wel degelijk een markt voor moet zijn. Desnoods met een minder hip maar ook minder gecompliceerd zácht cabriodak, zoals Volkswagen nu doet met de T-Roc.

Dat automakers nu weinig heil zien in cabrio's heeft alles te maken met geld verdienen, bevestigt Maxime Picat, de hoogste Europese baas van PSA, het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën, Peugeot en DS. ,,We verdienen simpelweg te weinig aan 'geinige modellen' zoals cabriolets. Ze zijn duurder om te ontwikkelen dan de 'normale' varianten, terwijl de verkoopcijfers achterblijven. Automobilisten zeggen wel dat ze dat soort auto's willen hebben, maar in de praktijk kopen zij ze te weinig.''

Dus maken automerken alleen nog modellen die veel klanten scoren. Om die reden zijn hatchbacks met drie deuren vrijwel verdwenen, terwijl merken wel voortdurend met nieuwe SUV's op de proppen komen.

Schepping

Dat 'boekhoudersbouwen' verklaart echter ook waarom Volkswagen het wél aandurft met de nieuwe T-Roc Cabrio. Kopers van cabriolets hebben relatief veel geld, en mensen met relatief veel geld willen tegenwoordig een hoge auto. Gooi die twee elementen in een blender en je krijgt de nieuwste schepping van VW: een crossover met een hogere zitpositie én een canvas cabrioletkap die je elektrisch binnen tien seconden kunt op- of neerklappen. Aan zo'n model verdienen de Duitsers naar verwachting meer dan aan een 'gewone' Golf zonder dak.

En ja, het is fijn, zo'n auto waarmee je in een oogwenk in het zonnetje kunt zitten. De T-Roc combineert het bijzondere gevoel van open rijden bovendien met een solide rijgedrag, een soepele aandrijflijn en een opvallend uiterlijk. Uiteraard is hij iets minder handig dan de 'dichte' T-Roc: je hebt twee deuren minder, het achterklepje (de toegang tot de bagageruimte) is klein en de achterbank biedt weinig plek om te zitten. Maar voor die ongemakken geeft hij een glimlach terug.

Volledig scherm Volkswagen T-Roc Cabrio © Bart Hoogveld

Met het prettige karakter en het leuke, ietwat vreemde concept van deze T-Roc dringt de vraag zich op: wordt het tijd voor een comeback van de 'betaalbare' cabriolet? Het hart zegt meteen ja: meer cabriolets is goed voor de diversiteit op de weg en wij autokopers verdienen meer keuze in de showrooms.

Maar het verstand zegt er direct achteraan dat de kans op een cabrio-revival klein is. Zeker met de huidige economische uitdagingen zullen autofabrikanten hun zegeningen tellen en 'avontuurtjes' uit de weg gaan. Zij kunnen zich simpelweg geen mislukkend model veroorloven.

Zelfs het machtige Volkswagen zal zich achter de oren krabben: het is te hopen dat kopers de T-Roc Cabrio omarmen, anders krijgt ook deze dakloze levensgenieter een kort hoofdstuk in de autogeschiedenis.

