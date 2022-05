Einde van het gezinsbusje: waarom de nieuwe Renault Scenic totaal anders wordt

Compacte maar ruimtelijke busjes zoals de Scenic worden namelijk steeds minder populair. Omdat meer en meer autokopers kiezen voor een stoerdere variant in de vorm van een SUV (Sports Utility Vehicle), valt nu ook het doek voor één van de laatste compacte MPV’s. En dat terwijl dit automodel ooit juist enorm populair was in ons land.

De huidige Renault Scenic is nog verkrijgbaar in twee lengtes: de korte vijfzitter en de langere Grand Scenic, die desgewenst ruimte biedt aan zeven inzittenden. Die keuze gaat dus ook bij Renault verdwijnen, nadat andere merken ook al de stekker trokken uit hun MPV-aanbod. Denk daarbij aan de ooit mateloos gewilde Opel Zafira, de Ford C-Max en de Mitsubishi Space Wagon.

Volledig scherm Gezinnen worden steeds kleiner, dus hebben steeds minder klanten behoefte aan ruime gezinsauto's, claimt Renault. © Renault

Stoerder, maar een minder ruim interieur

De auto die Renault vandaag laat zien, luisterend naar de naam Scenic Vision omdat hij vooruitblikt naar de toekomst, is eerder een SUV-achtige auto in de geest van de Peugeot 3008 en de Ford Mustang Mach-e. In vergelijking met het uitgaande model zien we een veel langere motorkap en minder ruimte voor het passagiersgedeelte, terwijl de auto hele grote wielen heeft en stoere details – onder meer rond de wielkasten. Daarmee past de volgende Scenic, die volgens Renault in 2024 op de weg verschijnt, perfect in de trend van het moment.

Keerzijde van dat hippe uiterlijk is dat de volgende Scenic een minder flexibel interieur zal hebben dan het huidige model. In dit studiemodel kiest Renault voor vier grotere stoelen in plaats van vijf of zeven zitplaatsen. Dit doet het merk naar eigen zeggen omdat moderne gezinnen kleiner zijn, waardoor de voorkeur van de meeste autokopers uitgaat naar vier volwaardige zitplaatsen. Het is overigens de verwachting dat het productiemodel gewoon plek voor vijf inzittenden krijgt.

Volledig scherm Geen hoog busje, maar een stoerder silhouet: deze auto is de voorbode van de nieuwe Renault Scenic. © Renault

Opmerkelijk is dat de stoelen niet langer uitneembaar zullen zijn. Dat was lange tijd juist een groot pluspunt van MPV’s: omdat je de stoelen tijdelijk uit de auto kon halen, ontstond er een enorme laadruimte voor de momenten dat je dat nodig had. Heel flexibel, maar volgens Renault zijn die voorzieningen te zwaar voor moderne auto’s. Om de vouw- en klapmechanismes van zulk meubilair veilig genoeg te maken moet een autofabrikant (naast bevestigingsrails) stevige materialen gebruiken die het gewicht van de auto verhogen. In de tijd van elektrische modellen is elke kilo gewichtswinst welkom.

Elektrisch, maar mogelijk ook waterstof

Net als de nieuwe Megane E-Tech – die het eveneens heel anders aanpakt dan de uitgaande Megane – wordt de volgende Scenic een volledig elektrisch model. Hij staat op hetzelfde platform als de Megane (een concurrent van de Volkswagen ID.3), maar wordt een flink stuk groter waardoor hij gaat concurreren met auto’s als de VW ID.4, de Skoda Enyaq en de Hyundai Ioniq 5.

Opmerkelijk is dat Renault het vandaag getoonde studiemodel voorziet van een aandrijflijn die slechts deels batterij-elektrisch is, zoals we gewend zijn in moderne elektrische auto’s. Daarnaast, en dat is verrassend, kan de Scenic Vision volgens Renault ook rijden op waterstof, waardoor dit een nieuw soort hybride wordt. Omdat er een minder groot accupakket nodig is, kan Renault gewicht besparen, terwijl de capaciteit (40 kilowattuur) voldoende moet zijn voor de meeste ritten. Wie verder wil rijden, kan in de toekomst mogelijk waterstof tanken in een paar minuten waardoor wachtrijen bij snelladers kunnen worden voorkomen.

Volledig scherm De wielen zijn intelligent: op hogere snelheid sluiten ze zich voor minder luchtweerstand, bij lagere snelheden gaan ze open staan om de remmen te kunnen koelen. © Renault

‘Waterstof blijft nog toekomstmuziek’

Renault geeft echter zelf ook toe dat deze combinatie voorlopig wel érg veel toekomstmuziek is. Het merk zegt dat er op zijn vroegst in 2032 sprake zal zijn van een dergelijk waterstofsysteem, al voegen de technici daar meteen aan toe dat het nog maar de vraag is of het Franse concern dit echt in personenwagens gaat leveren.

Zoals zo vaak bij dit soort conceptmodellen, is de aanwezigheid van een H2-aandrijflijn vooral om te laten zien wat er eventueel mogelijk kán zijn in de verre toekomst. Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de productieversie van de Scenic Vision dezelfde elektrische componenten aan boord als de elektrische Megane E-Tech. De uiteindelijke auto komt dus in 2024 op de markt en zal qua uiterlijk, volgens Renaults hoofddesigner Gilles Vidal in ieder geval, voor ‘meer dan 95 procent’ lijken op dit studiemodel.

Volledig scherm De productieversie van deze Renault Scenic Vision staat vanaf 2024 in de showrooms. © Renault

