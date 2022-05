Eigenaar worden van je private-leaseauto: zo werkt het

Is het einde van de contractperiode van een private-leaseauto in zicht, dan kan het interessant zijn om hem te kopen. Geen maandelijkse betaling meer, maar gewoon privébezit: niet de leasemaatschappij, maar jij bent de eigenaar. Autoweek zocht uit waarom je dat zou doen en hoe het werkt.

Nederlandse consumenten zijn de afgelopen jaren massaal in private-leaseauto's gestapt. Logisch, want met zo’n contract weten ze precies waar ze aan toe zijn. De maandelijkse kosten zijn helder en stabiel en zodra het contract afloopt, lever je de auto gewoon weer bij de leasemaatschappij in. Geen stress over de afschrijving, geen gedoe over inruil en je hoeft niet met je auto de boer op om hem te verkopen.

Maar er zitten ook nadelen aan private lease. Vorige maand kwam daar een nieuw, zwaarwegend nadeel bij. Het contract wordt gemeld aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dat ziet het contract als een soort lening; je bent immers verplicht elke maand een bepaald bedrag te betalen. En dat heeft invloed op je kredietwaardigheid. Kortgezegd, jouw private-leaseauto kan ertoe leiden dat je een minder hoge hypotheek op je koophuis krijgt.

Het is een van de redenen waarom het misschien slimmer is om aan het einde van de contractperiode niet langer voor private lease te kiezen. Je kunt dan natuurlijk gewoon weer zelf een auto aanschaffen, nieuw of gebruikt, maar je kunt er op dat moment ook voor kiezen om juist de leaseauto die je kent, te kopen.

Meestal staat de leasemaatschappij het toe dat je de private-leaseauto aan het einde van het contract overneemt. Sommige leasemaatschappijen komen zelfs op eigen initiatief met een voorstel. Mocht je overname overwegen, ga er dan wel op tijd mee aan de slag. Je moet immers de leaseauto uiterlijk op de laatste werkdag binnen de contractperiode inleveren.

Voor- en nadelen

Het heeft een aantal voordelen om de private-leaseauto waarin jij hebt gereden over te nemen van de leasemaatschappij. Je kent na jarenlang gebruik alle plussen en minnen van die auto. Bovendien ben je bekend met de geschiedenis ervan. De gehele geschiedenis zelfs, als het destijds om een gloednieuwe auto ging. Je bent bekend met eventuele problemen of mankementen en je weet hoe ermee is gereden. Ook weet je in hoeverre de auto correct is onderhouden. Garagekosten zijn immers standaard inbegrepen in de leaseprijs. Je bent ervan verzekerd dat de auto altijd de benodigde beurten en reparaties heeft gehad.

Nadelen van zo'n overname zijn er ook. Private lease ontzorgt de consument. Kies je voor een auto in eigen bezit, dan heb je niet langer een vast, duidelijk maandbedrag voor de autokosten. Zaken als wegenbelasting, verzekering, onderhoud en pechhulp zal je voortaan weer zelf moeten regelen. Schrale troost: dit kan voordeliger zijn dan het maandtarief dat je in een private-leaseconstructie moet betalen.

Besluit je inderdaad om de private-leaseauto over te nemen van de leasemaatschappij? Let er dan in elk geval op dat je niet te veel betaalt. De auto zal worden gewaardeerd als een occasion van twaalf tot zestig maanden oud, afhankelijk van het contract. Dit geeft je de mogelijkheid om te kijken of de leasemaatschappij je een goed voorstel heeft gedaan, want je kunt de aankoopprijs eenvoudig vergelijken met de prijzen van soortgelijke auto’s op de markt. Kijk bijvoorbeeld op een groot occasionplatform als Gaspedaal.nl. Ook kan je met een zogenaamde kentekencheck op bijvoorbeeld de website van Autoweek zien hoeveel jouw auto waard is.

