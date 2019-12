Eerste test met elektrisch passagiersvliegtuig loopt goed af

Harbour Air heeft voor de testvlucht gebruikgemaakt van een De Havilland Canada DHC-2 Beaver-vliegtuig, waarbij een elektrische magni500-motor van het Australische magniX is gebruikt. Deze levert een vermogen van zo’n 751 pk. Uit een video, waarop onder meer het opstijgen en landen is te zien, blijkt dat de vlucht zo’n vier minuten duurde. Deze vond plaats bij de Fraser-rivier, in de buurt van de internationale luchthaven van Vancouver.

Het aangepaste vliegtuig, dat in zijn oorspronkelijke uitvoering in augustus 1947 zijn eerste vlucht maakte en in totaal zes passagiers kan vervoeren, werd bestuurd door de ceo en oprichter van Harbour Air, Greg McDougall. Hij zei dat het vliegen aanvoelde als een gewone vlucht met een Beaver, maar dan wel een ‘Beaver op steroïden’, schrijft de Britse krant The Guardian. McDougall gaf aan dat hij niet het volledige vermogen kon gebruiken, waarschijnlijk omdat dat een te hoge snelheid zou hebben opgeleverd.

160 km

Harbour Air heeft meer dan veertig zee- of watervliegtuigen en volgens de ceo is het doel om de gehele vloot te elektrificeren. Dat zal echter nog wel even duren, omdat de elektrische aandrijving eerst door de relevante toezichthouders moet worden gecertificeerd.

Roei Ganzarski, de directeur van magniX, geeft aan dat het vliegtuig dat voor de testvlucht is gebruikt, ongeveer 160 km kan vliegen op de lithium-ion accu’s. Het gaat dan om vluchten van ongeveer een half uur. Dat is onvoldoende voor verreweg de meeste reguliere lijnvluchten, maar Harbour Air maakt met zijn vloot vrijwel alleen korte vluchten en dan zou een dergelijk bereik afdoende zijn voor het merendeel van de kortere vluchten.