Eerste Tesla Model S stationwagon is klaar

Onenigheid in de auto-industrie: wie is de grootste?

30 januari Ondanks de affaire met de sjoemelsoftware, was Volkswagen vorig jaar officieel de grootste autofabrikant ter wereld. In totaal verkocht het merk 10,74 miljoen auto’s. Maar Carlos Ghosn, topman van Renault-Nissan, is het daar volstrekt niet mee eens.