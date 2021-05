‘Eerste tekenen van dementie kunnen worden aangetoond via rijgedrag’

Het aantal mensen met dementie groeit. Wat kun je doen als iemand je op straat aanklampt?

8:00 Help! Wat doe je als je een verwarde man of vrouw tegen het lijf loopt? Afwimpelen? Vragen stellen? Meevoeren? De politie bellen? Er is geen simpel recept en maar één ding is écht zeker. De kans dat je op straat iemand met dementie treft, groeit met de dag