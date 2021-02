Een van de beroemdste autowegen ter wereld is kapot: kan hij nog gerepareerd worden?

Hevige regenbuien leidden tot een aardverschuiving. Alle infrastructuur voor waterafvoer raakte in een mum van tijd verstopt door de afgebrokkelde bergen, weggeschoven aarde en vegetatie, afval en modder. Het water gutste over de autoweg, die uiteindelijk over een afstand van 46 meter letterlijk openscheurde. De asfaltdelen van Highway 1 belandden onderaan de klif, bij de oceaan. Er is zo'n groot gat geslagen in de weg dat reparatie minimaal een jaar in beslag zal nemen. De wegautoriteiten van Californië zijn al dagenlang bezig met onderzoek dat duidelijk moet maken of de weg nog te redden is, en zo ja, hoe.