‘Eén op drie truckers valt bijna in slaap achter stuur’

Volgens de European Transport Workers’ Federation, een vakbondskoepel die 200 Europese transportbonden vertegenwoordigt, zijn de miserabele arbeidsomstandigheden in het wegtransport de schuldige. Rittenschema’s worden steeds strakker, rusttijden steeds korter. Ruim meer dan de helft van de truck- en buschauffeurs, zo blijkt uit het eerste Europese onderzoek op deze schaal in 15 jaar, kan geen pauze kan nemen op het moment dat dit vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid nodig is. ,,Op zijn zachtst gezegd alarmerend”, aldus PvdA-transportwoordvoerster in het Europese Parlement Vera Tax. ,,Dit brengt niet alleen het welzijn van de chauffeur in gevaar, maar leidt ook tot meer ongelukken.” Bij 25 procent van alle dodelijke verkeersongelukken op Europese wegen is nu al een vrachtwagen betrokken.



Van de 2861 ondervraagde bus- en truckchauffeurs zeggen er 772 al eens op het nippertje ontsnapt te zijn aan een ernstig ongeluk met als oorzaak oververmoeidheid. Rond 80 procent klaagt in het rapport over te weinig slaap, onderbroken slaap, algemene vermoeidheid en zelfs uitputting, en veel te veel lange werkdagen achtereen met tussendoor nauwelijks verlof. Voor truckers komt daar nog bij het gebrek aan voldoende goede rustplaatsen. Parkeerterreinen pal aan een snelweg en zonder groen geven licht- en geluidshinder, zelfs voor een korte maar hoogst noodzakelijke power nap vinden ze nauwelijks geschikte plaatsen. ,,Ik ben altijd moe”, klaagt een Poolse vrachtwagenchauffeur. ,,In mijn negen uur rust moet ik de bus schoonmaken, naar huis, enzovoort. Ik krijg maar vier tot vijf uur slaap”, zo vult een Nederlandse buschauffeur aan. ,,Wij vervoeren geen balen hooi, wij vervoeren mensen”, stelt een Belgische collega. ,,Eén of twee ongelukken door oververmoeidheid zijn er één of twee te veel.” ,,Ik bestuur een wapen: 40 ton tegen 80 kilometer per uur”, zo vindt ook een Duitse vrachtwagenchauffeur. Inspecties zouden de ergste wantoestanden moeten uitbannen, maar een Portugese truckers zegt in het onderzoek, gefinancierd door de EU: ,,Ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst ben geïnspecteerd.”