Een op de drie Nederlanders betaalt boetes in dit buurland niet

In 2021 werden door Belgische politiekorpsen 560.000 bekeuringen naar het buitenland gestuurd en dat was al een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar dit jaar geven de Belgen pas echt gas met het bekeuren van buitenlanders: in de eerste helft van 2022 ging het al om 540.000 boetes naar inwoners van andere EU-landen.

Dat komt volgens de Belgische website Gocar.be neer op bijna 3000 boetes per dag, tegenover slechts 1500 vorig jaar. Toch verloopt het incasseren van de boetes moeizaam, want bijna de helft van de buitenlandse chauffeurs (48 procent) heeft niet betaald. Van een verhoging voor wanbetalers schrikt ook slechts 8 procent van de geverbaliseerde automobilisten.

Bijna de helft van de Belgische boetes is nog niet betaald

Ondanks recente en nieuwe afspraken over de boete-incasso tussen de verschillende landen met juridische middelen of via deurwaarders, is van de 135 miljoen achterstallige betalingen over 2022, 2021 en de eerste helft van 2022, nog maar 70,2 miljoen euro teruggevorderd.

Nederlanders worden het vaakst bekeurd van alle buitenlanders. Maar liefst 38,5 procent van alle boetes gaan naar Nederlandse verkeersdeelnemers, gevolgd door Fransen (26,7 procent), Duitsers (8,4 procent) en Luxemburgers (7,7 procent).

De Bulgaren hebben de slechtste betaalmoraal: slechts 27 procent betaalt de boete. Daarna volgen de Spanjaarden met 30 procent, de Polen met 36 procent, gevolgd door de Portugezen (37 procent).

Een derde van de Nederlanders betaalt niet

Hoewel de Nederlanders met 66 procent bovenaan staan als het gaat om een snelle afhandeling, betaalt een op de drie automobilisten zijn boete dus niet, of in ieder geval niet binnen de gestelde termijn. Ook de Oostenrijkers zijn relatief goede betalers met een percentage van 60,5 procent, gevolgd door de Duitsers met 55 procent. Deze cijfers hebben ongetwijfeld te maken met het zogeheten Eucaris-systeem dat het mogelijk maakt om grensoverschrijdende informatie uit te wisselen en bekeuringen in andere EU-landen te innen.

‘Britten zijn vogelvrij’

De Belgen vrezen daarom vooral de Britten, die nu als ‘vogelvrijen’ door België kunnen scheuren, aangezien ze uit de EU zijn gestapt en niet meer onder het Eucaris-systeem vallen.

