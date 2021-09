Een BMW op waterstof: zo rijdt de iX5

BMW onthulde deze maand op de IAA Mobility beurs in München de iX5 Hydrogen, een prototype van een door waterstof aangedreven X5. Ze zijn er bij BMW vrij duidelijk over: deze auto is gebouwd voor ontwikkelingsdoeleinden en in die hoedanigheid kon ook onze testrit rond München worden gemaakt.

Het werd meerijden: een ingenieur reed achter het stuur, de journalist diende op de achterbank te blijven zitten. Die voorzichtigheid is enigszins te begrijpen: het is onwaarschijnlijk dat de iX5 Hydrogen in deze vorm in productie zal gaan. BMW geeft wel aan dat er een kleine serie van de iX5 komt, in de vorm van enkele tientallen exemplaren. Deze auto’s zullen de openbare weg op gaan, voor promotie en om data en informatie te verzamelen die de ingenieurs kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van de waterstof-BMW die over enkele jaren daadwerkelijk in productie moet gaan.

Dat zou heel goed in de vorm van de volgende generatie X5 kunnen gebeuren. BMW ziet namelijk wel degelijk toekomst voor waterstof. Het merk verwacht dat de FCEV’s (Fuel Cell Electric Vehicles) al tegen 2025 een deel van BMW’s emissieloze aanbod zullen uitmaken.

De brandstofcel-techniek wordt kleiner

BMW werkt al aan platformen die geschikt zijn voor zowel volledig elektrische aandrijving als voor brandstofcel-techniek. De fabrikant ontwikkelt platte waterstoftanks die in de vloer – dus op de plaats van het accupakket – moeten passen. Jürgen Guldner, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de BMW FCEV’s: ,,Dit geeft ons de flexibiliteit die we nodig hebben voor de toekomst. Dat zal in de tweede helft van dit decennium gebeuren. Dat is de sleutel om de technologie verder te ontwikkelen, en dit zal ons in staat stellen om dat te doen.”

BMW verwacht dat de brandstofcel-techniek tegen die tijd kleiner en efficiënter zal zijn. Ook vertelt Guldner dat de snelle ontwikkelingen van waterstof juist interessant kan zijn voor zwaarder transport. Voor vrachttransport lijk de invoering van waterstof bijna onvermijdelijk, want batterijpakken brengen veel volume (dus minder ruimte voor vracht) én gewicht met zich mee.

De waterstofauto heeft 374 pk aan boord

De iX5 Hydrogen is, net als de elektrische iX3, een geëlektrificeerde versie van een voertuig met verbrandingsmotor. BMW maakt graag gebruik van zogenaamde ‘clusterarchitecturen’. Zo ook de architectuur van de X5, die dus duidelijk ook geschikt is voor een elektrische aandrijflijn, waarvan de energie afkomstig is van een accupakket of – zoals in dit geval – van een brandstofcel en een waterstoftank.

De waterstofauto is voorzien van dezelfde eDrive-technologie als de elektrische BMW iX en heeft één elektromotor. Hij is ook voorzien van een naar eigen zeggen bijzonder krachtige brandstofcel. Die kan maximaal 125 kW ontwikkelen. Aangevuld met de 150 kW uit het accupakket kan de BMW iX5 Hydrogen een vermogen maar liefst 275 kW/374 pk ontwikkelen. Daarmee is het de krachtigste waterstof-FCEV van dit moment. Nadeel: de BMW iX5 Hydrogen is allesbehalve licht. Hij weegt ongeveer 2500 kg, vrijwel gelijk aan het gewicht van de X5 xDrive45e PHEV.

Twee waterstoftanks

De brandstofcel van de BMW iX5 Hydrogen is samen met Toyota ontwikkeld en op maat gemaakt voor de X5. De cel, die de elektrische energie haalt uit de waterstof, krijgt voeding uit twee waterstoftanks. Een tank bevindt zich onder de achterbank en de tweede tank zit verwerkt in de transmissietunnel, waar in een standaard BMW X5 de cardanas en de automatische versnellingsbak zitten.

Samen bevatten deze tanks 6 kg waterstof dat onder een druk van 700 bar is opgeslagen. De actieradius bedraagt ongeveer 500 kilometer. Een tankbeurt van een waterstofauto gaat ongeveer even vlot als bij een benzine- of dieselauto. Maar het aantal waterstof-tankstations in Nederland is op dit moment nog op de vingers van een hand te tellen.

