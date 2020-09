E-bikes, e-scooters en elektrische auto's zijn niet aan te slepen

De e-bike is inmiddels de standaard fiets. Brancheorganisatie Bovag zegt dat er dit jaar meer fietsen mét hulpmotor worden verkocht dan zonder. ,,De techniek is zoveel verbeterd en zoveel betrouwbaarder geworden’’, zegt Paul de Waal van Bovag. ,,Neem de elektrische scooter. Scooterverkopers wilden er nooit aan omdat er zoveel problemen mee waren. Ze moesten van drie krakkemikkige exemplaren vol storingen twee nieuwe maken. Die tijd ligt achter ons. Elektrisch vervoer is nu ook betaalbaarder en de reikwijdte is verbeterd.’’