Dure plaspauze: peperdure sportwagen rijdt kanaal in

De meer dan 500 pk sterke sportwagen lag dagenlang op de bodem van de Neckar, nadat de auto eerder deze week tijdens een plaspauze van zijn eigenaar in het water verdween. De bestuurder van de auto was zondagavond bij een boothelling in Gundelsheim gestopt om te urineren. Toen hij instapte en verder wilde rijden, ging er iets mis. De 37-jarige reed niet de weg op, maar achteruit de Neckar in, volgens omstanders omdat de man de auto per ongeluk in de achteruitversnelling had staan.