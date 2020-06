Duizenden euro's subsidie bij particuliere aanschaf elektrische auto: nieuw of tweedehands

Het kabinet hoopt hiermee meer Nederlandse automobilisten te verleiden tot elektrisch rijden en zo de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. In de zakelijke markt is elektrisch rijden al behoorlijk in trek, maar de particulier laat het tot nu toe afweten. Vooral omdat elektrische auto's duizenden euro's duurder zijn dan benzine- of dieselauto's.

Het subsidiëren van tweedehands elektrische auto’s is uniek in Europa. De regeling, die ook voor leaseauto’s geldt, werd in maart al aangekondigd. Per 1 juli moet het loket openen, maar voor auto’s die vanaf 4 juni worden verkocht geldt dat de koper de subsidie later alsnog kan aanvragen. De subsidie geldt voor auto’s die tussen de 12.000 en 45.000 euro waard zijn en op een volle accu zeker 120 kilometer kunnen rijden. Ook moet de auto enkele jaren van dezelfde eigenaar blijven. Eigenaren die binnen drie jaar van auto veranderen moeten een deel van de subsidie terugbetalen. Leaserijders krijgen de subsidie per maand uitbetaald. Als zij het contract binnen vier jaar beëindigen, stopt ook de subsidie. De regeling loopt tot 2025.

De autobranche reageert met gemengde gevoelens op het initiatief van de rijksoverheid. ,,De regeling is te beperkt‘’, vindt Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, die de Nederlandse auto-importeurs vertegenwoordigt. Hij stoort zich er aan dat de subsidie beperkt blijft tot auto’s met een aanschafwaarde van maximaal 45.000 euro én dat de auto's met opgeladen batterijen minimaal 120 kilometer ver moeten kunnen komen. Bovendien zou de subsidieregeling volgens hem ook moeten gelden voor andere milieuvriendelijke alternatieven, zoals waterstofauto's met een brandstofcel. Hij noemt waterstof een onmisbare schakel in de energietransitie voor alle soorten voertuigen, waaronder personenauto’s. ,,Maar op het moment dat wij deze kansrijke techniek niet stimuleren, komt de ontwikkeling in Nederland onvoldoende op gang.”

Van Eijck wijst in zijn kritiek op het belang voor de autobranche die door de coronacrisis toch al onder grote druk staat. De gestelde minimale actieradius mist volgens Van Eijck ook een juridische grondslag. Door deze beperking worden bepaalde merken en modellen feitelijk onverkoopbaar gemaakt en verdwijnen daarmee mogelijk van de Nederlandse markt, waarschuwt hij. ,,Daar is niet alleen de fabrikant, maar bovenal de consument de dupe van.”