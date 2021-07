Duitser parkeert auto na lekke band op linker rijstrook van A12 en wisselt wiel

Nederland­se snelheids­dui­vel geflitst met 246 km/u in Frankrijk, politie vermoedt ‘cannonball-ra­ce’

3 juli Voor de tweede keer in een paar dagen tijd heeft de Franse politie een Nederlandse automobilist een stopteken gegeven nadat hij met extreem hoge snelheid was geflitst. Ditmaal gebeurde dat in de buurt van La Rochelle. De snelheidsduivel reed er niet op een snelweg maar op een nationale weg (route nationale) en dat was niet het enige opmerkelijke.