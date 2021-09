Duitse stad gaat parkeertarieven voor zware SUV’s verzesvoudigen

Wie met een grote SUV rijdt, betaalt in het Duitse Tübingen binnenkort aanzienlijk hogere parkeertarieven, al zijn ze minder hoog dan burgemeester Boris Palmer had gehoopt. Ook andere steden in Duitsland overwegen de parkeertarieven voor SUV's omhoog te gooien.

Wie met een grote auto rijdt, betaalt in Tübingen straks een stuk meer om te parkeren. Volgens de Stuttgarter Zeitung gaan inwoners van de Zuid-Duitse stad binnenkort 180 euro per jaar parkeergeld betalen voor benzine- en dieselauto’s, die meer dan 1800 kilo wegen en voor elektrische auto’s die meer dan 2000 kilo wegen.

Dat is slechts de helft van wat eerder werd aangekondigd, maar alsnog zes keer meer dan de oude landelijk vastgelegde parkeertarieven, die tot voor kort op maximaal 30,70 euro per jaar uitkwamen. Sinds enkele maanden kunnen steden in Baden-Württemberg echter hun eigen bewonerstarieven voor parkeren bepalen, als gevolg van een wijziging in de Wegenverkeerswet.

Andere steden

De parkeertarieven zijn nu een zaak van de deelstaten zelf en Baden-Württemberg heeft deze taak aan de gemeenten toevertrouwd. Daarom herzien sommige steden momenteel hun parkeertarieven. De burgemeester van Tübingen, Boris Palmer (Groenen) kondigde aan dat hij parkeren twaalf keer duurder zou maken voor SUV's, maar na een golf van kritiek van automobilisten kwam hij daarvan terug.

Volgens de Stuttgarter Zeitung wil Palmer van de stad een ecologische pionier maken, zodat Tübingen in 2030 klimaatneutraal kan zijn. Daartoe wordt het lokale openbaar vervoer uitgebreid en aanzienlijk goedkoper gemaakt. De burgemeester wil dit mede financieren via de parkeergelden. Daarnaast moeten auto’s uit de binnenstad worden verdreven, omdat ze te veel ruimte innemen en de luchtkwaliteit aantasten. De gemeenteraad moet nog stemmen over het voorstel, maar de meerderheid gaf maandagavond al zijn goedkeuring, aldus de krant.

BMW 3 Serie

Sommige middelgrote auto’s, waaronder enkele uitvoeringen van de BMW 3 Serie en de Mercedes GLC, overschrijden al de limiet van 1800 kilo. De VW Golf, de bestverkochte auto in Duitsland, weegt, afhankelijk van de uitvoering, zo’n 1500 kilo. Auto’s worden met bijna elke nieuwe generatie langer en vooral SUV’s zijn populair. In de eerste helft van het jaar steeg het aandeel SUV’s bij nieuwe auto's in Duitsland tot 24 procent, een stijging van bijna drie procent.

