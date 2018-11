Duitse spoedarts met elektrische helikopter naar ongeval

De tweezits Volocopter met achttien kleine rotoren zal, als het een succes is, op termijn de auto kunnen vervangen waar spoedartsen nu mee worden vervoerd. De ADAC heeft op dit moment ook vijftig traumaheli’s die vanaf 36 stations in het land opereren. Het was een van de eerste organisaties die helikopters inzette bij noodsituaties.



In de deelstaten Beieren en Rijnland-Palts beginnen binnenkort experimenten met de Volocopters. Over een jaar worden de resultaten verwacht. Volocopter test sinds vorig jaar ook een autonome versie van zijn elektrische heli's in Dubai. De bedoeling is dat de Volocopters een netwerk van autonome vliegende taxi’s gaan vormen.