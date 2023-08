Duitse hoogleraar wil benzineprijs van 100 euro per liter: ‘Autorijden moet pijn doen’

Autorijden is al duur, maar volgens een Duitse hoogleraar kunnen nog veel te veel mensen het betalen. Hij pleitte voor een literprijs van 100 euro voor brandstof. Dat is volgens hem de prijs voor klimaatbescherming.

Het voorstel komt van Gregor Bachmann, hoogleraar burgerlijk recht en ondernemingsrecht aan de Duitse Humboldt Universiteit. Hij stelde op Twitter voor dat de opwarming van de aarde pas echt kan worden afgeremd ‘als autorijden pijn gaat doen’ in de portemonnee. Volgens Bachmann zou zoiets pas gebeuren bij een benzineprijs van 100 euro per liter.

Nu bevoorrecht

Bachmann schreef: ‘Pas als een liter 100 euro of meer kost, gaan onze medeburgers langzaam nadenken of we misschien toch zonder auto kunnen. De allerarmsten hier kunnen zich nu al geen auto veroorloven. Iedereen die auto rijdt, is al bevoorrecht – dus de maatregel zal vooral de lagere middenklasse treffen. Autorijden moet pijn doen om de overstap naar meer CO2-vriendelijke vervoermiddelen te forceren.”

Tegen de Duitse krant Bild zei Bachmann: ,,Dat is (helaas) de prijs die je moet betalen voor klimaatbescherming. Het probleem met de mobiliteitsomslag is dat we gewend zijn geraakt aan welvaart voor iedereen. Deze is echter alleen door iedereen te financieren omdat het ten koste gaat van de planeet en dus van derden.’’

‘Automobilisten zijn lui’

Veel Duitsers zijn van mening dat ze afhankelijk zijn van hun auto. Een overstap naar het openbaar vervoer zou door gebrek aan aanbod niet mogelijk zijn, ook al is de bereidheid er wel. Bachmann ziet het anders, deze mensen zijn volgens hem gewoon te lui. ,,Er zijn ook bussen en treinen op het platteland. Natuurlijk rijden ze er niet elke vijf minuten heen, maar dat is de prijs als je je een huis op het platteland wilt veroorloven”, legt de rechtenprofessor uit.

Afgemaakt op Twitter

Bachmann werd onmiddellijk na het plaatsen van zijn tweet afgemaakt op Twitter, waarna hij zijn originele bericht verwijderde. ‘Natuurlijk is 100 euro verre van realistisch’, zo krabbelde hij terug. ‘Maar het is duidelijk dat de CO2-prijs fors hoog moet zijn’, schreef hij in een nieuwe post op Twitter. ‘Van de Duitsers kun je kennelijk alles afnemen, alleen hun bier en auto niet’, merkte hij ironisch op.

