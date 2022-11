‘Klanten ruilen dieselauto massaal in nu diesel duurder is dan benzine’

Nu diesel duurder is dan benzine en de motorrijtuigenbelasting hoger, dubben veel dieselautobezitters over de vraag: doe ik 'm van de hand of wacht ik nog even? Garagehouders zien dat het aanbod van dieselauto's flink is gestegen.

27 oktober