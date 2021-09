Dr. Natalia Barbour ging van Florida naar fietsstad Delft: ‘Wat ik mis aan autorijden? Helemaal niets!’

De goedkope stationcar sterft uit: Skoda stopt tóch met Fabia Combi

12 september Na Renault en Seat stopt nu ook Skoda met het maken van een kleine, betaalbare stationwagon. Tegen eerdere berichten in bevestigt het Tsjechische merk dat de huidige Fabia Combi geen opvolger krijgt. In plaats daarvan richt Skoda zich op de ontwikkeling van een kleiner elektrisch model, dat in 2023 op de markt komt.