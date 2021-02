‘Door E10-benzine kunnen kankerverwekkende dampen vrijkomen’

Mijn Allessie Vier generaties maken al bijna 70 jaar de blits met hun Blitz en doen hem nooit meer weg: ‘Er zijn te veel verhalen’

30 januari Als de Opel Blitz van de familie Van der Marel uit De Lier kon praten dan was de krant gauw gevuld. Gelukkig zijn vader Piet (87), zoon Anton (56) en kleinzoon Pim (30) samen ook een vat vol verhalen over hun truck, die bij hen bovenal geliefd is vanwege de avonturen die ze ermee beleven. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Allessie.