Dit zijn de tien meest gewilde klassieke auto’s van Duitsland

auto-expert Links blijven rijden op de snelweg is toch niet altijd fout?

Op de linker rijstrook blijven hangen is een doodzonde op de snelweg. Het leidt maar al te vaak tot irritatie bij andere automobilisten. Lezer Ale Kok vraagt zich af of het in sommige situaties wellicht toch is toegestaan. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.