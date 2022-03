Dit zijn de tien lelijkste auto’s ooit gemaakt

Een auto is in de eerste plaats een handig middel om je van de ene naar de andere plek te brengen. Maar het oog wil ook wat en daarom streven autobouwers vaak naar absolute schoonheid. Soms falen ze echter grandioos, en leveren ze modellen af die pijn doen aan de ogen. Deze tien auto’s behoren tot de lelijkste modellen ooit gemaakt.

Fiat Multipla

Hoewel over smaak niet valt te twisten, wordt de naam van de Fiat Multipla erg vaak genoemd als het gaat om de lelijkste auto ooit. Het model kwam in 1998 op de markt en won een jaar later al de prijs van lelijkste auto op de Top Gear Awards. Twintig jaar later, in een poll van deze site waaraan 17.000 lezers meededen, wees driekwart het Italiaanse model nog steeds aan als lelijkste wagen. ‘Met zijn rare eendenbek, gekke proporties en koddige vorm’, klonk het. ‘Het lijkt wel een pausmobiel’.

Volledig scherm De Fiat Multipla. © Fiat

SsangYong Rodius

Net als de Fiat Multipla is de SsangYong Rodius een MPV, of multi-purpose vehicle. Het gaat om auto’s met veel ruimte en een hoge instap. Gebaseerd op bestelwagens, maar gebouwd op de bodemplaat van een personenwagen. Het Zuid-Koreaanse SsangYong lanceerde veel speciale creaties, maar dit model slaat alles. Let vooral op de dakkapel (‘ligt er een doodskist in?’), de scheve achterlichten en de compleet overbodige vouwen in het koetswerk. Een belachelijke auto, zo oordeelden velen in de AD-poll.

Volledig scherm De SsangYong Rodius. © SsangYong

BMW X6

Dit model bewijst dat ook Duitse premiummerken soms falen. Het lijkt wel een SsangYong, maar dan duurder en lelijker. De poging om tegelijk een gespierde terreinwagen (aan de onderkant) als een elegante sportauto (aan de bovenkant) te zijn is grandioos mislukt. ‘Een designloser’, schreef de Volkskrant ooit. ‘Net een uitsmijter in een te krappe smoking die zijn nek en schouders intrekt omdat het plafond te laag is’.

Volledig scherm De BMW X6. © BMW

Nissan Cube

Gelukkig kom je deze ‘blokkendoos op wielen’ niet vaak tegen, want je krijgt er pijn van aan je ogen. In zekere zin was de Nissan Cube desondanks een pionier, want al in 2008 was er een elektrisch model. Helaas meldden zich nauwelijks kopers. Nissan stopte daarom in 2011 in Europa de verkoop. In 2014 gebeurde hetzelfde in de VS. Sindsdien is hij alleen nog te koop op de Japanse markt.

Volledig scherm De Nissan Cube. © Nissan

Lamborghini Veneno

De duurste auto in dit lijstje. Lamborghini’s horen wat ‘over the top’ te zijn. Dit model getuigt volgens velen echter niet alleen van arrogantie, maar vooral van wansmaak. De Italiaanse sportwagen werd in 2013 ontwikkeld om de vijftigste verjaardag van Lamborghini te vieren. Er werden slechts een tiental exemplaren van gemaakt en die kostten minstens drie miljoen dollar per stuk. Er lang naar kijken kan je hoofdpijn bezorgen.

Volledig scherm De Lamborghini Veneno. © Lamborghini

Ford Scorpio

Het gerucht doet de ronde dat deze wagen door de marine-afdeling van Ford is bedacht en dienst zou doen als mini-onderzeeër. Om te gebruiken op plaatsen waar niemand hem zou zien. Toch schopte de Scorpio het in 1986 tot ‘Europese Auto van het jaar’. Het werd dan ook pas echt erg bij de metamorfose van de auto in 1995, toen hij een nieuwe grille en bolle koplampen kreeg die de voorkant van de wagen eruit lieten zien ‘als een koeienkop’. De achterkant leek op een afgezakte broek en was zo mogelijk nog erger.

Volledig scherm De Ford Scorpio. © Ford

Volledig scherm De Ford Scorpio. © Ford

Pontiac Aztec

Deze poging van General Motors om hip te zijn, bleek een blunder van formaat. Al tijdens brainstormsessies en klantonderzoeken bleek dat niemand de SUV mooi vond. Maar aan de vergadertafel bij GM waren ze ervan overtuigd dat ze iets bedacht hadden waarvan de klanten nog niet wisten dat ze het nodig hadden. Helaas: ze hadden het mis. Al bij de lancering in 2000 werd de auto op hoongelach onthaald, zowel bij de pers als bij het publiek. Zonde eigenlijk dat hij zo lelijk was, want hij zat bomvol vooruitstrevende technologische snufjes. Zo kon je de radio bedienen vanuit de kofferbak, die ook was voorzien was van een uitschuifbare laadvloer en een tent om de wagen mee om te bouwen tot een woning. Een echt cult-object.

Volledig scherm De Pontiac Aztec. © Pontiac

Volledig scherm De Pontiac Aztec mét tent. © Pontiac

Toyota Prius

De Toyota Prius draagt door zijn extreem lage uitstoot bij aan een mooier milieu. Dat verdient respect, maar het neemt niet weg dat hij de esthetiek van het wegdek vervuilt. Prius betekent in het Latijn iets als ‘eerste’ en het was dan ook een van de eerste hybrides, met zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor. Ondanks zijn uiterlijk werd de wagen dan ook populair door zijn milieuvriendelijk imago. Onder meer de Amerikaanse acteur Leonardo di Caprio toonde zich groot fan.

Volledig scherm De Toyota Prius. © AFP

Daihatsu Move

‘De designer was geïnspireerd door de doos waar hij zijn spullen in mocht gooien nadat hij ontslagen werd dankzij dit vreselijke hok’, schreef Autoblog over dit misbaksel dat werd gelanceerd in 1995. Volgens Wikipedia was die designer een Italiaan. Het model valt ook op door zijn opmerkelijk kleine wielen. Toch had de eerste generatie ook een versie met vierwielaandrijving. Daihatsu produceerde van die eerste generatie meer dan een half miljoen exemplaren. De wagen werd door goed getrainde autoverkopers zonder een greintje menselijkheid soms ook in Europa verkocht, maar scoorde toch vooral in Japan.

Volledig scherm De Daihatsu Move. © Wikimedia Commons

Chrysler PT Cruiser Convertible

‘Hij is bijzonder mooi’, schreef de Belgische krant Het Laatste Nieuws in 2004 bij de lancering van de Chrysler PT Cruiser Convertible. Nu de tijden veranderd zijn, durven ze aldaar inmiddels toe te geven dat ze er flink naast zaten. ‘Deze auto is zo saai dat een Fiat Multipla er sexy door wordt’, schreven ze bij het Britse CarThrottle. ‘En hij rijdt als een pot yoghurt.’

Volledig scherm De Chrysler PT Cruiser Convertible. © Chrysler

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.