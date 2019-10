Dit zijn de tien actiefste flitspalen van Nederland

Snelheidsovertredingen worden in de meeste gevallen digitaal waargenomen. Flitspalen constateren de meeste snelheidsovertredingen, gevolgd door trajectcontroles en mobiele radarcontroles. In de periode mei tot en met augustus zakte het aantal snelheidsboetes van 2.793.407 in 2018 naar 2.470.294 keer in dezelfde periode dit jaar. Een opmerkelijke daling, al is de reden daarvan niet helemaal duidelijk.

Zuid-Holland

Autowebsite TopGear stelde een lijstje samen met de tien flitspalen die in de benoemde periode de meeste bekeuringen genereerden. In de provincie Zuid-Holland moet je het meest oppassen, want maar liefst vijftig procent van de top 10 staat in deze dichtstbevolkte provincie van Nederland. Onder de gemeten boetes vallen niet alleen snelheidsovertredingen, maar ook bekeuringen voor door rood licht rijden.

Trajectcontrole

Ook de trajectcontroles zijn kassa voor de overheid. Die op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam gaat eenzaam aan kop met gemiddeld 157.887 bekeuringen. De A4 bij Leidschendam staat op nummer 2 met 152.627 boetes in de periode mei-augustus. De A12 bij Utrecht volgde met 110.623 stuks. De A10 bij Amsterdam was goed voor 79.698 bonnen in dezelfde periode.

De kruising N201 bij Vreeland waar vorig jaar flitspalen zijn geplaatst. © Google Streetview

Flitspalen die de meeste boetes opleveren

1. Goeree-Overflakkee, N57 (oost) Zuid-Holland 14.772

2. Westland, Wippolderlaan (west) Zuid-Holland 13.957

3. Stichtse Vecht, N201 (Loenenseweg) Utrecht 12.863

4. Waddinxveen, N207 (Zuid) Zuid-Holland 12.688

5. Westland, N22 (oost) Zuid-Holland 12.498

6. Noordwijk, Gooweg Zuid-Holland 11.633

7. Nieuwegein, Weg naar de Poort Utrecht 11.384

8. Venlo, Weselseweg (t.h.v. Schoolweg) Limburg 11.198

9. Leudal, N280 Limburg 11.089