Dit zijn de populairste elektrische auto's van Nederland

Van alle nieuwe personenauto’s die in 2022 in Nederland zijn geregistreerd was bijna een op de vier volledig elektrisch. Maar wat zijn de populairste elektrische modellen van Nederland?

De elektrische auto wint in Nederland behoorlijk aan terrein. Van de 312.129 nieuwe personenauto’s die in 2022 in Nederland op kenteken zijn gezet, waren er 73.305 volledig elektrisch. zo meldt Autoweek. Daarmee bedraagt het marktaandeel van elektrische auto’s momenteel maar liefst 23,5 procent.

63.658 euro

In 2021 waren elektrische auto’s in Nederland nog goed voor een marktaandeel van 19,8 procent. Van de 322.832 nieuwe personenauto’s die in dat jaar in Nederland werden geregistreerd, hadden er 63.658 een volledig elektrische aandrijflijn. Maar, wat zijn nou eigenlijk de populairste EV’s van Nederland?

Skoda Eniaq is meest verkochte elektrische auto

Met gepaste trots slingerde Skoda onlangs de wereld in dat de Enyaq iV in 2022 de populairste elektrische auto van Nederland was. Vorig jaar werden maar liefst bijna 5500 Enyaqs iV gekentekend. Daarmee is de Tsjech met afstand de best verkochte EV in Nederland. Op plek twee vinden we met 3892 in 2022 geregistreerde exemplaren namelijk de Tesla Model Y.

Peugeot e-208 op plek twee

De derde plek is voor de elektrische versie van de Peugeot 208: de e-208. Van de 9.640 Peugeots 208 die in 2022 in Nederland zijn gekentekend, waren er 3635 stuks een elektrische e-208 (37,7 procent). Op plek vier staat de elektrische versie van de Kia Niro. Van de 7277 Kia’s Niro die in vorig jaar in Nederland op de weg verschenen, hadden 3447 stuks een elektrische aandrijflijn (47,4 procent). De Audi Q4 sluit met 3255 verkochte exemplaren de Top 5 van de populairste elektrische auto’s in Nederland af.

‘Beste van de rest’

De Kia EV6 viel met 3.104 gekentekende exemplaren net buiten de Top 5. Andere goed scorende EV’s in Nederland in 2022 waren de BMW i4 (2411 stuks) en iX3 (1853 stuks), de Cupra Born (2443), de Dacia Spring (1417), de Hyundai Ioniq 5 (1933), de Polestar 2 (2183), de Volkswagen ID3 (1933), ID4 (2861) en ID5 (1372).

Populairste elektrische auto’s in Nederland (2022)

1 Skoda Enyaq iV 5.469 exemplaren

2 Tesla Model Y 3.892 exemplaren

3 Peugeot e-208 3.635 exemplaren

4 Kia e-Niro 3.447 exemplaren

5 Audi Q4 3.255 exemplaren

