Dit zijn de meest ‘sip kijkende’ auto's ooit

Autofabrikanten maken dankbaar gebruik van de voorkant om signalen over te brengen. Sportwagens krijgen een grote ‘muil’ - lees radiateur - die ogenschijnlijk voorgangers lijkt op te slokken. Of ze hebben juist scherp gesneden koplampen die gemeen of gefocust de wereld in lijken te kijken. Andere auto's hebben weer een vrolijke, open blik, zoals de eerste Renault Twingo of de Austin Healey Bugeye Sprite uit de jaren 60.