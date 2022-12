Dit zijn de goedkoopste tankstations van Nederland

Door de oorlog in de Oekraïne stegen de brandstofprijzen dit jaar tot historische hoogte. Toch waren de onderlinge verschillen groot. Tanken langs de snelweg is het duurst en in de regio liggen de prijzen gemiddeld het laagst, zo blijkt.

In maart tikte de gewone benzine bijna de 2,38 euro per liter aan en de prijs van diesel steeg tot 2,28 euro. De speciale benzine kwam zelfs ruim boven de 2,50 per liter uit. Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard: ,,Direct na de Russische inval in Oekraïne stegen de benzineprijzen flink. De overheid verlaagde in april gelukkig de accijns met 17,3 cent per liter, maar toch bleven de prijzen hoog, tot in de zomer.”

Extra piek dieselprijzen

Sindsdien zakt de olieprijs weer door de afvlakkende economische groei: bij minder economische activiteit is er minder olie nodig. ,,Alleen de dieselprijzen piekten in de maand oktober nog", aldus Roozeman. ,,Dat heeft te maken met de verminderde beschikbaarheid van het type ruwe olie waar diesel van geproduceerd wordt. Gedurende een groot deel van het jaar lag de dieselprijs dan ook boven die van Euro95, dat is ongekend.”

Benzine het goedkoopst in Zeeland

In Zeeland was de gemiddelde literprijs in de categorie Euro95/E10-benzine – de meeste gebruikte brandstofsoort – dit jaar gemiddeld het laagst, zo blijkt uit onderzoek van MultiTankcard. Bij tankstation Gebroeders Mangus bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 1,9535 euro. In de categorie E5-benzine (Super) was Total Hoofddorp Graan voor Visch het goedkoopst met een gemiddelde literprijs van 2,1746. Diesel tankte je het afgelopen jaar het goedkoopst bij Tango Tiel in Gelderland, met een gemiddelde literprijs van 1,8196.

Super het minst duur in Noord- en Zuid-Holland

Opvallend is dat benzinepompen in plattelandsregio’s goed scoren met diesel en Euro95. Maar vreemd genoeg tankt de automobilist speciale Super/E5-benzine juist voordeliger in Zuid- en Noord-Holland. Circa 4000 Nederlandse tankstations die bij het MultiTankcard-betalingsplatform aangesloten zijn, zijn meegenomen in het onderzoek.

Brandstofprijzen in 2023

Hoe de prijzen zich in 2023 gaan ontwikkelen, blijft een vraagteken. ,,De accijnsverlaging geldt maar tot eind van het jaar”, zegt Roozeman. ,,Dat gaan we merken in januari. Daarnaast werd enkele weken geleden het Europese verbod op de invoer van Russische olie van kracht. Dit heeft gelukkig nog niet geleid tot een sterke prijsstijging van olie uit andere delen van de wereld. Maar het blijft koffiedik kijken.”

Top 3 goedkoopste pompen Euro95/E10-benzine:

1. Gebroeders Mangnus in Kapellebrug, Zeeland, 1,9535 euro

2. Fieten, Vollenhove, Overijssel, 1,9600 euro

3. Tango Winschoten, Groningen, 1,9607 euro



Top 3 goedkoopste pompen Super/E5-benzine

1. Total Hoofddorp (Graan voor Visch), Noord-Holland, 2,1746 euro

2. Total Hilversum (Kerkelanden), Noord-Holland, 2,1803 euro

3. Total Zoetermeer, Zuid-Holland, 2,2004 euro



Top 3 goedkoopste dieselpompen

1. Tango Tiel, Gelderland, 1,8196 euro

2. Esso Express Beek, Gelderland, 1,8252 euro

3. Sakko Steenbergen, Noord-Brabant, 1,8422 euro



