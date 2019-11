Dit zijn de gevaarlijkste snelwegen van Nederland

Dat blijkt uit een analyse van 75.000 ongevallen over de jaren 2016, 2017 en 2018, uitgevoerd door verzekeraar Univé. Met bijna veertien ongelukken per kilometer snelweg gebeuren naar verhouding jaarlijks de meeste ongelukken in Zuid-Holland. Zeeland komt qua snelwegen als veiligste provincie uit de bus, net voor Flevoland.



Naar verhouding vonden vorig jaar verreweg de meeste ongevallen plaats op de A10 met gemiddeld 41,8 ongelukken per kilometer snelweg. Ook op de A20 (22,7) en de A16 (18,1 ongevallen per kilometer) is de kans op een ongeval relatief groot. Op de A77, van Boxmeer naar de Duitse grens, is de kans op een ongeval het kleinst, met slechts 0,4 ongevallen per kilometer snelweg.