Dit zijn de beste fietsdragers voor op de auto

Vliegtuig stort neer op auto: drie doden en een zwaargewon­de

17 maart Drie mensen zijn maandag om het leven gekomen nadat een eenmotorig vliegtuig op een rijdende auto crashte. Dat gebeurde in een woonwijk in de Amerikaanse staat Florida. De slachtoffers zijn de twee inzittenden van het vliegtuig en een 4-jarig jongetje dat in de auto zat. De vrouw die de auto bestuurde vecht in het ziekenhuis nog steeds voor haar leven, melden de lokale autoriteiten.