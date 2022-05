Dit zijn de beste elektrische vouwfietsen

‘Erg goede ondersteuning en ruime accu’

Tegenstellingen in de waardering: ‘Dit is echt een heerlijke vouwfiets, fietst als een gewone fiets, goed rijcomfort en goede ondersteuning’ tegenover ‘Fijne fiets [...] maar wel prijzig. Of hij handig is in de trein is nog een vraag. Dit is echt geen vouwfiets, zadelpen is kort.’ In de gebundelde plus- en minpunten van het testteam lezen we: duidelijke display, geruisloze motor, prettige instap, krachtige en soepele ondersteuning. Oké, hij is een beetje zwaar. Wij zien hier de beste vouwfiets van nu, handig voor in trein, camper of caravan, of achter in de auto.