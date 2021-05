Dit zijn de beste elektrische lifestylefietsen

FietstestEen fiets die méér is dan alleen een middel om je van A naar B te verplaatsen, en daarnaast ook nog elektrische ondersteuning biedt? Dan zit je goed bij de lifestylefietsen. In dit artikel zetten we de beste op een rij.

Hoe werkt de fietstest? In 2021 laat Fietstest.nl opnieuw een serie pas verschenen e-bikes en ook niet-elektrische racefietsen testen door vrijwilligers uit het hele land, lezers van deze krant. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen we uit in dit artikel. Wie is TestKees? TestKees, ofwel Kees Bakker, is de onbetwiste autoriteit voor alles wat met fietsen te maken heeft. Als consumentenvoorlichter van de Fietsersbond neemt Kees al twintig jaar e-bikes onder de loep. In dit artikel stellen we hem aan je voor.

Elektrische lifestylefietsen tot €2250

Best getest

‘Waanzinnig, die ga ik kopen!

Volledig scherm WATT Mobility BROOKLYN © Fietstest.nl

Geen versnellingen: de een mist ze wel, de ander weer niet. Wegfietsen gaat wat traag daardoor. Maar de ondersteuning is sterk, zij het soms ‘schokkerig’, het design ‘gaaf’. ‘Waanzinnige fiets’, zegt iemand. ‘Die ga ik kopen’.’

TESTKEES: ‘Sportieve single speed om mee door te stad te flitsen. De motor is krachtig. De accu is weggewerkt in het frame en het display in de stuurpen. Spatborden, drager en verlichting ontbreken. De smalle dubbele standaard is niet handig, al kunnen meningen natuurlijk uiteenlopen.’

Beste koop

TestKees: ‘Mooie stadsfiets met stille en prettig ondersteunende voorwielmotor. Geen poespas zoals voorvork en zadelpen.’

Volledig scherm Gazelle Esprit HFB © Fietstest.nl

Elf testers geven hem een net zo hoge score als de Beste Koop. Degelijk, eerlijk. ‘Doet denken aan een omafiets.’

Volledig scherm Batavus PACKD E-go Plus © Fietstest.nl

‘Wil je lifestyle, neem dan deze.’ Niet echt voor snelheid, lage instap is fijn.

Volledig scherm Rad Power Bikes RadRunner Plus © Fietstest.nl

‘Retro look, gerecycled frame: geloofwaardig.’ Hip, strak, stylish. Rijeigenschappen tikje minder.

Volledig scherm Roetz Road+ © Fietstest.nl

Elektrische lifestylefietsen vanaf €2250

Best getest

Sportief en toch comfortabel

Volledig scherm Ampler Stellar © Fietstest.nl

Soepel rijdende fiets, is het oordeel in het algemeen onder twaalf testrijders. ‘Het stuur maakt een sportieve maar alsnog comfortabele houding mogelijk.’ Je ziet niet dat ie elektrisch is, ‘en dat is precies wat ik zoek’.

TESTKEES: ‘Met slechts 17,2 kg een zeer lichte fiets. De achterwielmotor doet stilletjes zijn werk. De ondersteuning voelt niet krachtig, maar de vraag is of je die mist op deze sportieve fiets. De accu is mooi weggewerkt in de onderste framebuis. Het display is eenvoudig.’

Beste koop

TestKees: ‘Ruime lage instap, prettige zithouding. De 5-versnellingsnaaf is soepel.

Volledig scherm O2feel Vog City Boost © Fietstest.nl

Scoort nét hoger dan de Beste Koop. Prima fiets, ‘rijdt geweldig, beetje zwaar misschien’.

Volledig scherm FLYER Gotour2 5.00 © Fietstest.nl

Scoort even hoog als de Beste Koop, alles dicht bij elkaar in deze club.

Volledig scherm Batavus Quip E-go Extra Cargo © Fietstest.nl

