Dit zijn de beste elektrische fatbikes

FietstestWat te vertellen over onze nieuwe testcategorie ‘fatbike’? Zien is geloven! De wielen zijn ‘oversized’, geschikt voor het rijden op een zachte ondergrond als sneeuw, zand, moeras of modder. Er wordt op geracet, maar wij gebruiken ze ook voor de goede sier in de stad. Relaxed, laag, krachtig en gemakzuchtig kunnen ze zijn. Als het rijden op een Harley-Davidson, maar dan een van het geslacht e-bike.

De Phatfour die Marijn Dekkers (17) tijdens een testdag probeerde, ziet er met z’n dikke banden en opvallende frame uit als een motor. Toch koos de vwo-scholier uit het Brabantse Vlijmen uiteindelijk, na zijn bezoek aan de ADR Fietstest in Utrecht, voor een doodgewone stadsfiets, een Cortina. Hij wil er dagelijks mee heen en weer fietsen naar zijn school in Rosmalen. Dat is nu al een aardig eindje fietsen, maar in het nieuwe schooljaar nog verder. ,,Onze school gaat verhuizen waardoor de enkele afstand tussen Vlijmen en Rosmalen 18 kilometer wordt.’’

Cadeautje

Dat is te ver om nog lekker met een gewone fiets te rijden. En daarom mocht hij als cadeautje (‘met gelimiteerd budget, hoor’) voor zijn zeventiende verjaardag een elektrische fiets uitzoeken.

,,Mijn ouders hadden gelezen over de ADR Fietstest, we zijn er samen naartoe gegaan. Ik heb een paar stadsfietsen geprobeerd. En ook de Phatfour, voor de lol.’’ Als alledaags vervoermiddel zag hij dit bijzondere exemplaar onder de e-bikes niet zo zitten. ,,Past niet in het fietsenrek’’, lacht Marijn. ,,Maar hij is echt heel leuk. Stoer, supervet.’’

Wie is TestKees? Namens de Fietsersbond neemt consumentenvoorlichter ir. Kees Bakker, ook wel Testkees, al twintig jaar fietsen en e-bikes onder de loep. Hij is een autoriteit op fietsgebied, in de ruimste zin. ,,Staar je niet blind op merknamen”, is zijn advies. ,,Kijk naar de onderdelen. Alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ Op deze pagina’s geeft hij reviews bij alle e-bikes die Best Getest of Beste Koop zijn. Meer adviezen weten? Zie ook fietsersbond.nl/testkees.

Na de testdag bezocht hij in de buurt van zijn woonplaats nog wat fietshandelaren om meer fietsen te testen. De Cortina bleek de meest praktische keuze. Geen bagagerek voorop voor de schooltas zoals veel leeftijdgenoten doen, nee, hij heeft gewoon zijn tas op zijn rug.

Dat een elektrische fiets lekker rijdt weet Marijn inmiddels maar al te goed. In plaats van ruim 40 minuten is hij nu binnen een half uur op school. Met de ondersteuning in de hoogste stand, 25 per uur. Zonder helm, dat wel. ,,Zolang het niet hoeft, doe ik dat ook niet’’, zegt hij eerlijk.

‘Heerlijk om op te rijden’

Volledig scherm SUPER73 ZX . © fietstest.nl

SUPER73 ZX | €2699

Krijgt een: 7,8



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★

Uit de testverslagen bij de ‘winnende’ ZX: ‘Fantastisch zadel voor twee personen, altijd op de perfecte afstand van het stuur’, ‘heerlijk om op te rijden, is eigenlijk geen fiets meer’, ‘meer brommer dan fietsgevoel’, ‘heerlijke beachcruiser met robuuste banden die veilig aanvoelt’. En een tester die nuchter bleef onder het somptueuze genot van deze gemaksfiets: ‘Open kettingkast toch zeker een minpunt, gat onder het zadel geeft het idee dat ik wat mis’. En uit de plus- en minpunten van de testers: krachtige ondersteuning, fris design, geruisloze motor, sterk frame. Als enige zeurpunt: ‘kabels niet weggewerkt’.

TESTKEES: Het voorbeeld van een fatbike met krachtige motor waarbij je zelf nauwelijks iets hoeft te doen. Dankzij de buddyseat kun je makkelijk iemand meenemen. Nadeel is wel dat die niet in hoogte verstelbaar is. Dus bijna iedereen rijdt met een te laag zadel. De open aandrijving is kwetsbaar en een risico voor je broek, ook door het ontbreken van een kettingscherm en goed voorspatbord.

‘Je hoeft amper te trappen, de fiets doet alles voor je’

Volledig scherm Rad Power Bikes RadRunner 2. © fietstest.nl

Rad Power Bikes RadRunner 2 | €1499

Krijgt een: 7,7



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Slechts één tiende puntje minder in de telling dan Best getest, maar met een prijs/kwaliteitsscore die merkbaar hoger is: de RadRunner 2 van Rad Power Bikes. Hoe dat komt? ‘Je hoeft amper te trappen, de fiets doet alles voor je. Het is eigenlijk een soort kleine motor’, ‘prima voor stadsgebruik’ of ‘gewoon super chill’. Maar voor andere testers is hij het ‘net niet’: ‘Weinig ondersteuning bij tegenwind’, ‘bij hoge snelheid is het vervelend dat je niet kunt schakelen’. Ook: ‘Leuke fiets voor een leuke prijs.’

TESTKEES: Een fatbike die meer te gebruiken is als gewone fiets door het in hoogte verstelbare zadel en de gewone bagagedrager. Wel met de typische ondersteuning waarbij je zelf niet veel hoeft te doen en het comfort van de brede banden. De fiets heeft slechts één versnelling en dat is in de stad, in combinatie met de achterwielmotor, voldoende. Ook hier het nadeel van de slecht afgeschermde aandrijving.

Volledig scherm Doppio Classico Connected. © fietstest.nl

Krijgt een: 7,5

De plussen: positie display op het stuur, prettig zadel, duidelijke display, krachtige ondersteuning, aangenaam zitcomfort. Enige minpuntje: het is een zware fiets.

Volledig scherm PHATFOUR FLB+. © fietstest.nl

Krijgt een: 7,4

De één: ‘Valt op in het verkeer. Constante vaart. Mooi design. Zacht zadel. Zit prettig.’ De ander: ‘Ziet er lomp uit en zit niet lekker. Verder stuurt hij ook zwaar.’ Toch krijgt hij meer dan een dikke voldoende. De motor maakt wel wat geluid.

Volledig scherm Lacros Mustang M250 © fietstest.nl

Krijgt een: 7,3

Een samenvatting: krachtige ondersteuning, geruisloze motor, soepele ondersteuning, duidelijke display, goede vering. Maar ook: zware fiets en kabels niet weggewerkt. ‘Heerlijke fiets!’

