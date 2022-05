Dit zijn de beste elektrische bakfietsen

FietstestWilfred Nieuwdorp (30) racet enthousiast voorbij in een bakfiets, de Carqon Cruise E2 500 (twee wielen). Mooi spul, zegt hij even later. ,,Comfortabel, goede trekkracht, soepel.’’

En volgens hem een koopje voor zo’n hightech ding. Je zou er bijna hebberig van worden. Maar wat ziet hij? ,,Vergissing, adviesprijs 5699 euro... Ik dacht 1800. Nou ja, voor topkwaliteit moet je als gezin wat overhebben. Dit zijn dan kennelijk de geldende prijzen.’’

Zelf is hij niet op zo’n bakfiets uit. Dankzij een gunstige fietsregeling van zijn werkgever rijdt hij sinds januari 2020 op een e-bike van het merk Sparta. ,,Die was toen het best getest en had goede reviews.’’ Elke keer als hij met zijn Sparta heen en weer naar z’n werk fietst, bij elkaar 24 kilometer, gaat er een paar euro naar een spaarrekening. ,,Ik heb inmiddels al 1350 euro bij elkaar’’, bekent hij lachend. Voorlopig is hij niet van plan een ander rijwiel aan te schaffen.

Wie is TestKees? Namens de Fietsersbond neemt consumentenvoorlichter ir. Kees Bakker, ook wel Testkees, al twintig jaar fietsen en e-bikes onder de loep. Hij is een autoriteit op fietsgebied, in de ruimste zin. ,,Staar je niet blind op merknamen”, is zijn advies. ,,Kijk naar de onderdelen. Alle merken zijn afhankelijk van dezelfde onderdelenleveranciers.’’ Op deze pagina’s geeft hij reviews bij alle e-bikes die Best Getest of Beste Koop zijn. Meer adviezen weten? Zie ook fietsersbond.nl/testkees.

Voor niks

Het is ook een dagje uit, zo’n test. Nieuwdorp vermaakt zich met het gratis en voor niks proberen van uiteenlopende fietsen. Iets als ‘zoek de verschillen’. ,,De mijne heeft nog een ketting, de meeste fietsen hier hebben een riem als aandrijving. Ik ben echt benieuwd hoe dat zich op de lange termijn houdt.’’ Als fietser mág Nieuwdorp oordelen; hij maakt deel uit van het bikersteam van het Rode Kruis dat wordt ingezet bij evenementen. Daarvoor kreeg hij een speciale training. -JvdK

Beste elektrische bakfietsen, twee wielen, open prijsklasse

‘Wat een plaatje’

Volledig scherm Lovens Explorer 65 Automatic. © fietstest.nl

Lovens Explorer 65 Automatic | € 5899

Krijgt een: 8,4



Rijeigenschappen ★★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Wat een plaatje van een tweewieler. Niets dan pluspunten bij dit gestroomlijnde model: krachtige ondersteuning, rijdt ook goed zonder ondersteuning, netjes afgewerkt, geruisloze motor, duidelijke display die ook nog eens ‘prettig bedienbaar’ is. Over de uitvoering hoeven we ons niet druk te maken. Het model is unisex en verkrijgbaar in mat groen of mat grijs. Binnen kies je voor zwart of bruin. Bij regen blijven kind, hond en/of boodschappen droog onder een kek huifje.

TESTKEES: ‘Zeer goed rijdende bakfiets met krachtige ondersteuning van de Bosch performance line motor (65Nm). De automatische versnellingen zijn juist erg praktisch op een bakfiets waarbij je vaak moet stoppen, optrekken en de volle aandacht op de kinderen en het verkeer wilt houden. De kinderen zitten comfortabel in een bak waar ze makkelijk zelf in kunnen klimmen.’

‘Een serieuze concurrent van de auto op de oprit’

Volledig scherm Fietstest 2022, Bakfietsen 2 wielen, Cargon Cruise E2 500. © fietstest.nl

Carqon Cruise E2 500 €5699

Krijgt een: 8,1



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Op prijs/kwaliteit scoort de Cruise E2 van Carqon maar één tiende punt minder dan de bakfiets van Lovens. Netjes afgewerkt, soepele ondersteuning, geruisloze motor, trapt licht, prettig bedienbaar display dat ook nog eens duidelijk is. Een minpuntje is volgens een enkele tester de instap, die wordt ‘lastig’ genoemd. Met krachtige Bosch-batterij die -belooft de fabrikant- je 120 kilometer ver brengt. Is daarmee ook een serieuze concurrent van de auto op de oprit.

TESTKEES: Goed rijdende bakfiets die, ook met zware lading, makkelijk optrekt dankzij de ondersteuning van de speciaal voor bakfietsen ontwikkelde Bosch Performance Line Cargo motor (85Nm). De instap is aan de hoge kant voor een kinderbakfiets. De kinderen zitten comfortabel in de bak, waar ze makkelijk zelf in klimmen.

Volledig scherm Gazelle Makki Load HMB. © fietstest.nl

Krijgt een: 7,8

Volgens sommige testers een ‘zware fiets’ waarbij ondersteuning essentieel is. Verder prettig, krachtig, geruisloos, netjes en met duidelijke display. Veel aandacht voor de veiligheid van de passagiers.

Volledig scherm Dolly Bikes Dolly Bakfiets Family 22. © fietstest.nl

Krijgt een: 7,5

Daar gaan we: duidelijke display, soepele ondersteuning, geruisloze motor, goede wegligging. Minpuntje: geen vering. Het frame komt in zes kleuren, de bak in tien. Mogelijkheid van een afsluitbare cargo-box.

Elektrische bakfietsen, drie wielen, open prijsklasse

‘Echt een fantastische bakfiets’

Volledig scherm Cangoo Buckle. © fietstest.nl

Cangoo Buckle | €3699

Krijgt een: 8,6



Rijeigenschappen ★★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

Het hoogste cijfer in deze publicatie gaat naar deze driewieler. ‘Echt een fantastische bakfiets’, lezen we in de testverslagen. ‘Alles klopt, prettige instap voor de bestuurder. De kinderen zitten superveilig in deze stevige bak. De fiets trekt snel weg, is ook snel onderweg door de prettige ondersteuning. Frame is stug en voelt stevig aan. Remmen zijn goed, evenals de draaicirkel.’ Daarmee is bijna alles gezegd. Eén kritisch keuteltje tussen de ronkende commentaren: ‘de kabels zijn niet weggewerkt’.



TESTKEES: De bakfiets is voorzien van de Ananda m100 motor. Dankzij het zeer hoge koppel van 100Nm kun je ook met zware lading vlot optrekken. Daarnaast stuurt de bakfiets zeer prettig voor zo’n klassieker.

‘Een ruime bakfiets met zit voor vier kinderen’

Volledig scherm Vogue Bike Superior 3 DeLuxe. © fietstest.nl

Vogue Bike Superior 3 DeLuxe | €2999

Krijgt een: 7,2



Rijeigenschappen ★★★

Comfort ★★★★

Prijs/kwaliteit ★★★★

Motor/ondersteuning ★★★★

Display/bediening ★★★★

‘Een ruime bakfiets met zit voor vier kinderen’, luidt een belangrijk oordeel. En: ‘leuke fiets voor een redelijke prijs’. Een testpersoon heeft er wat meer moeite mee: ‘de bakfiets is goed gemaakt, heeft een stugge maar zekere besturing, maar je moet er wel aan wennen. Verder een goede rem, maar hij vereist een wat langere proefrit’. Dergelijk commentaar lezen we vaker: ‘Flexibiliteit is minder en evenwicht op rechtdoor gaande wegen met hobbels geeft een gevoel niet in balans te zijn’. Een zware fiets, zo ervaren de testers. Maar als je het op deze fiets eenmaal geleerd hebt: ‘Wat een toffe bakfiets!’

TESTKEES: Prima rijdende en sturende bakfiets met een brede bak. De Bafang-motor met hoog koppel (80Nm) zorgt ervoor dat je vlot kunt optrekken. De afmontage is wat eenvoudig. Vooral de mechanische schijfremmen remmen duidelijk minder dan hydraulische schijfremmen.

Volledig scherm Babboe Curve Mountain. © fietstest.nl

Krijgt een: 7,5

Een mooie bakfiets, opstappen is prettig en het zadel zit goed. Hij rijdt ook goed met een soepele, traploze versnelling. Onervaren fietsers ondervinden ook hier dat het rijden op een driewieler oefening verdient. De draaicirkel valt wat tegen.

Volledig scherm BIMAS eCargo 3.3 Premium © RV

Krijgt een: 7,0

Een goede wegligging, soepele ondersteuning, netjes afgewerkt en een prettige instap, noteren de testpersonen. Het uiterlijk kan beter, ‘want het oogt simpel’ en het frame ervaren enkele testpersonen als ‘slap’.

