De tijden dat je voor minder dan 15.000 euro in pak hem beet een nieuwe Opel Corsa kon stappen, liggen inmiddels zo’n tien jaar achter ons. Je zou bijna denken dat je voor 20.000 euro geen nieuwe auto meer kunt aanschaffen, maar dat is gelukkig niet het geval. Dit zijn de acht goedkoopste auto’s van Nederland.

We kunnen vast verklappen: de goedkoopste personenauto van Nederland is de Dacia Sandero, die voor nog geen 17 mille in de prijslijsten staat. Maar de Sandero is niet de enige nieuwe auto die in zijn voordeligste vorm minder dan 20.000 euro kost.

Volledig scherm Citroën C3. © Citroën

8. Citroën C3 - 19.990 euro

De Citroën C3 loopt op zijn laatste benen en wordt dit jaar opgevolgd door een geheel nieuw model. Snelle beslissers kunnen de You! geheten instapversie nog bestellen voor exact 19.990 euro. De You!-uitvoering is alleen verkrijgbaar in combinatie met de 83 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor en heeft altijd een handgeschakelde vijfbak. De C3 - nog op basis van de vorige generatie Peugeot 208 - bereikt in 13,3 tellen vanuit stilstand de 100 km/h en verbruikt gemiddeld 5,5 l/100 km.



De C3 meet op een haar na 4 meter in de lengte en slokt tot 300 liter bagage op. De You! biedt cruisecontrol, verkeersbordherkenning, lane departure warning, airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare zijruiten voor én elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. De You! is overigens een tijdelijke aanbieding, er komen er in totaal 150 van naar Nederland.

Volledig scherm Toyota Aygo X. © Bart Hoogveld

7. Toyota Aygo X - 18.595 euro

Toyota heeft de Aygo in de vorm van de Aygo X een opvolger gegeven. Het model maakt gebruik van een ingekort Yaris-platform en is zowel ondanks als dankzij die aangepaste basis van een hoger gepositioneerd model relatief vriendelijk geprijsd. De hipper dan ooit ogende Aygo X kost minimaal 18.595 euro en heeft net als elke andere uitvoering een 72 pk en 93 Nm krachtige 1.0 benzinemotor onder de kap. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak. Het gemiddeld verbruik bedraagt 4,8 l/100 km.



De Toyota Aygo X in naamloze basissmaak biedt standaard airco, elektrisch bedienbare zijruiten en heeft dankzij de aanwezigheid van Toyota Safety Sense zelfs een opvallende troef in handen. Zo krijg je niet alleen automatisch grootlicht, een actieve rijbaanassistent en verkeersbordherkenning, maar zelfs adaptieve cruisecontrol. De goedkoopste Aygo X kostte begin vorig jaar overigens nog geen 16 mille.

Volledig scherm Fiat 500. © Fiat

6. Fiat 500 - 17.990 euro

Fiat is het enige merk dat niet één maar twee modellen aanbiedt die voor minder dan 20.000 euro de deur uitgaan. Ook de Fiat 500 - niet te verwarren met de elektrische 500e - wisselt voor minder van 20 mille van eigenaar. Hij kost op 10 euro na 18.000 en is daarmee 800 euro duurder dan de ruimere Panda. Wel kom je er in de ogen van sommigen net wat hipper mee voor de dag. De Fiat 500 in de naamloze basisuitvoering heeft de bekende 70 pk en 92 Nm sterke mild-hybride 1.0 driecilinder, bereikt in 13,8 tellen een snelheid van 100 km/u en lust per 100 kilometer gemiddeld 4,7 tot 5,4 liter benzine.

Net als de basis-Panda is de instap-500 prima bedeeld. Cruisecontrol, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare zijruiten voor en airco zit er allemaal op, in of aan. Hetzelfde geldt voor elektrisch bedienbare zijspiegels, een audiosysteem met 7-inch display dat ook Android Auto en Apple CarPlay ondersteunt.

Volledig scherm Hyundai i10. © Hyundai

5. Hyundai i10 - 17.595 euro

Voor het zustermodel van de Kia Picanto ben je zo’n 300 euro meer kwijt. Voor dat geld rijd je de Hyundai i10 in basisuitvoering i-Drive. De onlangs gefacelifte Hyundai i10 heeft net als zijn equivalent van Kia de 67 pk sterke 1.0 en een handgeschakelde vijfbak. Ook de goedkoopste i10 zit acceptabel in zijn spullen. Cruisecontrol, centrale vergrendeling en veiligheidssystemen als een grootlichtassistent en een actieve rijbaanassistent zijn aanwezig. Wél moet je het in de instap-i10 zonder airco doen, daarvoor moet je uitwijken naar de hoger gepositioneerde Comfort-uitvoering.

Volledig scherm Kia Picanto. © Kia

4. Kia Picanto - 17.245 euro

De kleinste Kia is niet weg te slaan uit de hogere regionen van de Nederlandse verkooplijsten. De Kia Picanto die je nu nog nieuw kunt bestellen kost minimaal 17.245 euro. De Picanto is onlangs in grondig gefacelifte vorm gepresenteerd, maar de prijzen van die vernieuwde variant zijn nog niet bekend en we verwachten niet dat de kleine Koreaan opeens goedkoper wordt. De instapper luistert naar de naam ComfortLine en heeft net als elke andere uitvoering van de Picanto een 67 pk sterke 1.0 als krachtcentrale die in dit geval aan een handbak met vijf verzetten is geknoopt. In een bescheiden 14,6 seconden bereik je er vanuit stilstand de 100 km/u mee. Het gemiddeld verbruik: 4,8-5,0 l/100 km.

Wat Kia’s kleinste je in zijn voordeligste vorm te bieden heeft? Best wat. Cruisecontrol, airco, elektrisch bedienbare zijruiten voor en centrale vergrendeling met afstandsbediening zijn standaard van de partij.

Volledig scherm Fiat Panda. © Fiat

3. Fiat Panda - 17.190 euro

Als min of meer zelfbenoemde koning van de compacte auto’s kan Fiat niet in deze lijst ontbreken. De huidige generatie Fiat Panda is met zijn geboortejaar 2011 nog twee jaar ouder dan de Mitsubishi Space Star, maar heeft inmiddels wel mooi een mild-hybride krachtbron die eerder ontbrak. Die 1.0 driecilinder is 70 pk en 92 Nm sterk, is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en helpt de 3,67 meter lange Italiaan in net geen 14 tellen aan een snelheid van 100 km/u. Het gemiddeld verbruik bedraagt 4,8-4,9 l/100 km. De Fiat Panda is er tegenwoordig nog maar in twee varianten. Er is een 20.690 euro kostende en avontuurlijk aangeklede Cross- én een naamloos basismodel, dat de Panda een plekje in de top 3 oplevert. Die instap-Panda kost 17.190 euro. Wat krijg je daarvoor? Onder meer centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bedienbare ruiten voor én airco.

Volledig scherm Mitsubishi Space Star. © Mitsubishi

2. Mitsubishi Space Star - 16.990 euro

Een slag kleiner is de Mitsubishi Space Star. De kleine Japanner draait inmiddels tien jaar mee en is de afgelopen jaren behoorlijk duurder geworden. In zijn introductiejaar 2013 had de absolute basisversie nog een vanafprijs van 8990 euro en vorig jaar rond deze tijd stond ie voor net geen 15.000 euro op de prijslijst. De Mitsubishi Space Star is 3,85 meter lang, slokt een bescheiden 235 liter aan bagage op en heeft een 71 pk en 102 Nm sterke 1.2 driecilinder aan boord die in basisuitvoering Entry altijd aan een handgeschakelde vijfbak is geknoopt. Voor de 0-100-sprint moet je 14,1 seconden de tijd nemen. Per 100 kilometer slurpt de Space Star gemiddeld 5 liter benzine op.

De Entry-uitvoering heeft standaard elektrisch bedienbare ruiten voor, maar zaken als centrale vergrendeling met afstandsbediening, airco en cruisecontrol zijn in deze instapversie niet leverbaar.

Volledig scherm Dacia Sandero © Dacia

1. Dacia Sandero - 16.700 euro

De ultieme prijspakker is momenteel de Dacia Sandero. Dacia is altijd het merk voor de rationele autokoper geweest. Met de Sandero maakt het merk zijn reputatie nog altijd waar. De Dacia Sandero is er al vanaf 16.700 euro. Voor dat geld rijd je de Sandero in basisuitvoering Essential en je krijgt dan direct de 100 pk sterke TCe 100 Eco-G-motor, die zowel op benzine als lpg rijdt. Die krachtbron levert je weliswaar hogere maandlasten op dan een traditionele benzinemotor, maar bespaart je - zeker nu - aan de pomp veel geld.

Daar komt bij dat de Sandero geen zogenoemde A-segmenter is zoals het gros van de nieuwe auto’s in deze lijst. Het is immers een volwaardige auto uit het segment van de Corsa en Polo dus, die met zijn lengte van bijna 4,1 meter en bagageruimte van 410 liter ook nog eens behoorlijk breed inzetbaar is. Een spectaculaire standaarduitrusting hoef je voor die 16.700 euro niet te verwachten, maar behelpen is het zeker niet in de instap-Sandero. Elektrisch bedienbare ramen voor, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, cruise control en airco zijn gewoon standaard.