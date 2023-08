Dit wordt waarschijnlijk de duurste ‘Baby-Benz ooit

Een bijna veertig jaar oude, nagenoeg standaard Mercedes-Benz 190 uit 1984 gaat op een veiling naar verwachting een half miljoen euro opbrengen. De auto wordt over een maand geveild in Zwitserland. Wat maakt deze auto zo bijzonder?

De Mercedes 190 werd bij zijn introductie ook wel ‘Baby Benz’ genoemd omdat het destijds de kleinste Mercedes was die je kon kopen. Mercedes wilde graag dat de auto een sportief imago kreeg en dus stelde het op 12 mei 1984 een aantal nieuwe auto's beschikbaar voor de ‘Nürburgring Champions’ Cup’. Onderdeel van het feestelijke evenement was een 12 ronden tellende race om zowel het debuut van Mercedes-Benz’ nieuwe 190 E 2.3-16 sportsedan als de opening van het nieuwste Grand Prix-circuit van de Nürburgring in te wijden.

Met vijfvoudig kampioen en Mercedes-Benz merkambassadeur Juan Manuel Fangio die optrad als ceremoniemeester, bestond het 20-koppige veld uit negen van de 12 levende Formule 1-kampioenen, evenals verschillende huidige en voormalige Formule 1-coureurs en Nürburgring-sterren. Elke coureur zou strijden met een nieuwe 190 E 2.3-16 die door Gerhard Lepler van Mercedes-Benz Sport-Technik voor de concurrentie was aangepast.

Op de deelnemerslijst stonden ook twee toekomstige Formule 1-wereldkampioenen. De eerste was McLaren-veteraan Alain Prost, die al 11 overwinningen had behaald uit 63 starts en een tweede plaats in het rijderskampioenschap van 1983. De tweede toekomstige kampioen die aanwezig was, was een onbevreesde, hoewel toen nog obscure, Formule 1-rookie genaamd Aryton Senna. Slechts zeven dagen eerder had Senna zich niet gekwalificeerd voor de Grand Prix van San Marino. Niki Lauda, wereldkampioen in 1975 en 1977, was vier races bezig in een Formule 1-campagne waarin de Oostenrijker opnieuw werd gekroond met zijn derde titel.

Lauda, die toen aan het begin stond van een coureurskoppel met de nieuwe McLaren-teamgenoot Alain Prost, had op dat moment in mei 1984 al een race gewonnen, net als de Fransman met twee geblokte vlaggen. Prost en Senna kenden elkaar niet, laat staan dat ze zichzelf als rivalen beschouwden - en Prost en Lauda hadden ook geen idee dat ze al verwikkeld waren in het meest nabije gevecht ooit om het Formule 1-coureurskampioenschap, waarbij Lauda uiteindelijk de titel van 1984 veroverde door slechts een half punt. In alle opzichten benaderde het hele veld deze tentoonstellingsrace met een air van luchtig plezier - totdat het erop aankwam en iemand moest winnen.

Mercedes-Benz Sport-Technik nam 21 exemplaren van de nieuwe 190 E 2.3-16 van de productielijn en paste ze voor het evenement aan met een herzien uitlaatsysteem en ophanging, voorremmen met vier zuigers, een eindoverbrenging met een overbrengingsverhouding van 4,08, -rolkooi met brandblusser, dubbele Recaro-racestoelen met zespuntsgordels, een motorkap met snelsluiting, centrale stroomonderbreker en bredere wielen omwikkeld met Pirelli-racebanden. Documentatie van Mercedes-Benz Classic, evenals papierwerk ingediend bij de Duitse Nationale Racecommissie in mei 1984 (beschikbaar in het dossier), toont aan dat deze 21 auto’s niet racen met de motoren die op hun fabrieksgegevenskaarten staan vermeld.

Hoewel Prost de doorweekte race vanaf pole position begon, werd hij na slechts vier bochten in de eerste ronde hard achterin gestoten door Elio de Angelis. In de derde ronde, op een moment dat hun legendarische rivaliteit voorafschaduwde - of misschien wel aanwakkerde - sloeg Senna de leiding met een agressieve beweging die Prost van de baan dwong. Lauda volgde op de voet, en de resterende acht ronden van de race resulteerden erin dat Senna en Lauda nek-aan-nek streden om de overwinning, waarbij ze de leiding verschillende keren ruilden voordat de Braziliaanse rookie erin slaagde weg te rijden en de overwinning claimde op Lauda en de rest van de vooraanstaande veld met een marge van 1,58 seconden.

Onmiddellijk na de Race of Champions werden alle 21 auto’s - behalve de twee die door Lauda en Senna werden gebruikt - weer omgebouwd naar hun oorspronkelijke specificaties en als gebruikte auto’s verkocht aan dealers of merk-VIP’s. Senna’s racewinnende 2.3-16 ‘Nürburgring’ is sinds nieuw bewaard gebleven door het Mercedes-Benz Museum, dus het exemplaar van Lauda, dat hier wordt aangeboden, is de enige particuliere auto uit de race die in zijn originele “zoals gereden” configuratie blijft.

Documentatie in ons dossier laat zien dat deze opmerkelijke machine voor het eerst werd geregistreerd door Mercedes-Benz in april 1984 als “S-HH-7837". In februari 1985 was hij verkocht aan de mode-erfgenaam Jochen Holy en geregistreerd in Reutlingen als “RT-VV1", maar zes maanden later werd hij verkocht aan een liefhebber in Mannheim en geregistreerd onder “MA-RD113". Lauda’s auto ging later over op een Oostenrijkse verzamelaar uit Wenen.

In oktober 2016 werd de auto voor de laatste keer herenigd met Niki Lauda, en bij deze gelegenheid signeerde hij het dak van de auto. In 2017 werd de auto vervolgens getrakteerd op een uitgebreide hernieuwde inbedrijfstelling op het hoofdkantoor van Mercedes-Benz Classic in Stuttgart, vlak voordat de auto in 2018 toetrad tot The Iseli Collection. Op initiatief van The Iseli Collection vond een ontmoeting plaats tussen de twee auto’s van Senna en Lauda vindt plaats op 16 september 2019 en vindt plaats in het depot van Mercedes-Benz in Sindelfingen. Het was de bedoeling dat Lauda aanwezig zou zijn, maar helaas is de Oostenrijkse coureur slechts een paar maanden eerder overleden.

Onder het huidige eigendom is de Lauda 190 E 2.3-16 ‘Nürburgring’ tentoongesteld door Mercedes-Benz Classic naast Senna’s eigen racewinnende chassis, en genoten door verschillende Engels- en Duitstalige autopublicaties, waaronder evo en Petrolicious.