Dit was ooit een van de mooiste automerken, maar het nieuwste model krast op je netvlies

Hispano Suiza is een naam die al meer dan een eeuw bestaat. Het Spaanse automerk heeft in de vorige eeuw prachtige modellen geproduceerd. In 2019 is het merk nieuw leven ingeblazen, maar dat had in de ogen van veel autoliefhebbers niet gehoeven.

Het nieuwste model is een volledig elektrische supercar, de Carmen. Afgelopen weekend werd het allereerste productiemodel afgeleverd aan een Amerikaanse eigenaar: de matrassenkoning Michael Fux. Hij staat bekend om zijn keuze voor bijzondere supersportwagens in afwijkende kleuren en dit model in de kleur ocean song rose past daar uitstekend bij.

De Carmen had voor veel autoliefhebbers ook opgenomen mogen worden in het lijstje van lelijkste auto's ooit gemaakt. ‘Als Batman een dronken Russische oligarch was, zou dit zijn Batmobiel zijn', schreef het Britse Goodwood. Ook bij andere liefhebbers krast dit model op het netvlies met zijn extreem hoge wielkasten, goedkoop ogende grille met te dikke chroomrand en ‘achterlichten die treurig naar beneden kijken’. Een auteur van Driving.ca schreef bij het zien van het eerste prototype dat de auto lijkt op een VW Beetle kit-car en dat het ‘waarschijnlijk de lelijkste auto ooit gemaakt is’.

Prijs: 1,65 miljoen euro

Het model dat de extreem rijke Amerikaanse zakenman in ontvangst nam tijdens een dagen durend autofestijn op Amelia Island was niet het instappertje van 1005 pk, maar de 1114 pk sterke Carmen Boulogne, waarvan er slechts vijf worden gemaakt. Ze kosten allemaal zo'n 1,65 miljoen euro, exclusief belastingen. Kennelijk is de autofabrikant zelf ook niet helemaal overtuigd dat het nieuwe model een schot in de roos is, want de totale productie blijft beperkt tot negentien exemplaren.

De naam Carmen verwijst naar de kleindochter van de oprichter van het bedrijf. Dat is tevens de moeder van de huidige directeur. De auto is achterwielaangedreven. Daartoe bevinden zich vier elektromotoren op de achteras. Echt efficiënt is de supercar niet. Er wordt gestreefd naar een actieradius van ongeveer 400 kilometer en hij laadt met een maximum van slechts 80 kW. Ter vergelijking: de Kia EV6 kan met meer dan 200 kW laden.

Volledig scherm Hispano Suiza Carmen. © Hispano Suiza

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.