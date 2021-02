Dit nieuwe automerk uit Canada wil de wereld veroveren met verrassende eigenschappen

De merknaam Maple Majestic is weliswaar nieuw, maar degenen die erachter zitten zijn geen onbekenden in de internationale auto-industrie. AK Motor blijkt namelijk de onderneming die hierachter schuilt. Dit in Canada opgerichte en later naar Polen verkaste bedrijf deed al eerder een poging om de markt te veroveren, maar slaagde daar toen niet in. In 2016 toonde het een kleine elektrische auto met een dikke knipoog naar het Poolse FSO, de Syrena. FSO werd rond de eeuwwisseling ook in Nederland verkocht. Het merk was toen goedkoop, maar slaagde er nooit in het grote publiek te bereiken. Simpelweg omdat de kwaliteit niet kon wedijveren met de gevestigde merken.

Inmiddels heeft oprichter Arkadiusz Kaminski van AK Motor zijn focus weer verlegd naar Canada en stampt hij dus het merk Maple Majestic uit de grond. Het blijkt voort te komen uit AK Motor’s CANU-project (Canadian Automotive New Utilities). In een persbericht toont het merk zich zeer ambitieus. Het wil allereerst ‘het wereldwijde vlaggenschip van de Canadese auto-industrie’ worden. Geen halve beloften, al is de automerkspoeling in Canada vrij dun. Met een serie computertekeningen trapt Maple Majestic af. Daarop zien we de eerstgeborene van het merk, een nog naamloze elektrische auto die duidelijk van dezelfde tekentafel komt als de eerdergenoemde FSO Syrena.

Slimmigheden

De computertekeningen van de auto zien er nog niet heel professioneel uit, maar er gaat een bijzondere visie schuil achter het concept. AK Motor meldt dat de Maple Majestic enkele ‘slimmigheden’ in zich heeft die de inzetbaarheid van de elektrische auto moeten vergroten. Om te beginnen is de rijhoogte van de auto flink aan te passen. Op z’n laagst heeft hij een bodemvrijheid van 14 cm, op z’n hoogst is dat 29 cm. In dat laatste geval torent de auto 1,6 meter boven de grond uit, ‘SUV-gebied’, aldus AK Motor. Zo moet de auto onder meer in ruig terrein of in de sneeuw goed inzetbaar zijn.

Verder is de wielbasis met 3,10 meter behoorlijk fors. Hoewel dat er misschien vanwege de gladde koets wat vreemd uitziet, is ook daar beslist over nagedacht. Volgens AK Motor is hierdoor voldoende ruimte gecreëerd om eventueel grotere accupakketten in de auto te lepelen, mocht dat voor sommige markten gewenst zijn.

Stadsverkeer

De carrosserie blijkt goed gestroomlijnd, uiteraard voor minder luchtweerstand, maar volgens AK Motor ook om de auto extra handig in stadsverkeer te maken. De afgeronde hoeken en korte overhangen zijn volgens het bedrijf namelijk ‘om het parkeren en manoeuvreren te vergemakkelijken’. Erg bescheiden is AK Motor in zijn persbericht trouwens niet. ,,Dit is niet zomaar een sedan, maar een supercar met vier deuren’’, klinkt het.

Of de auto ook superprestaties gaat leveren is niet bekend. Sterker nog, het lijkt erop dat Maple Majestic nog helemaal geen aandrijf- en accutechnologie in huis heeft. Moederbedrijf AK Motor presenteert het merk als ‘een initiatief waar Canada’s leveranciers maar beter in kunnen stappen, ook voor hun eigen bestwil’. Men wil de auto voorzien van zoveel mogelijk Canadese technologie en hoopt dat de nationale overheid zich ervoor wil inspannen om toeleveranciers enthousiast te maken. Of de Canadese regering dat ziet zitten, is nog hoogst onduidelijk.

