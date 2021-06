Dit moet je doen als je auto spontaan in brand vliegt

Ad de Goey, eigenaar van een autoschadebedrijf in Woerden, heeft daarvoor een aantal tips. ,,Laat je auto in ieder geval vaak genoeg professioneel onderhouden. En zorg er ook voor dat je zelf regelmatig even je auto inspecteert. Check of er geen uitgedroogde leidingen zijn, maar vooral of je lekkages kan opmerken. Lekkages in bijvoorbeeld brandstofleidingen zijn namelijk factoren die kunnen zorgen voor autobranden.’’