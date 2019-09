Dit moet de bestverkochte kleine auto van Nederland worden

Waar steeds meer automerken geen brood meer zien in kleine auto’s, presenteert Hyundai een compleet nieuwe generatie van haar meest compacte model. De i10 is helemaal nieuw en verschijnt begin volgend jaar in de showrooms. Dit zijn de belangrijkste details.

,,We hebben heel goed geluisterd naar onze klanten, en zij willen dat een i10 klein blijft. Hij moet makkelijk te parkeren zijn en eenvoudig door de stad kunnen rijden. Daarom hebben we de auto maar vijf millimeter langer gemaakt dan het vorige model.” Adrian Péré, Product Manager bij Hyundai, loodst ons met een sneltreinvaart langs het eerste exemplaar van de komende generatie i10 op Nederlandse bodem. De nieuwste versie van deze stadsauto staat op een geheime plek in een loods in het Groene Hart, maar deze site mocht hem alvast van dichtbij bekijken.

Hij wordt dus nauwelijks langer dan de huidige i10, die van voor- tot achterbumper precies 3.665 millimeter meet. Opvallend is dat de nieuwste versie twee centimeter lager én breder wordt, waardoor hij wat steviger op zijn wielen lijkt te staan. Bovendien staan de voor- en achterwielen voortaan vier centimeter verder uit elkaar, wat volgens Hyundai goed nieuws is voor de binnenruimte. Die is voor een compacte auto inderdaad erg netjes.

Volledig scherm Het dak is optioneel in zwart of rood leverbaar © Hyundai

22 kleurencombinaties

Hoewel het uiterlijk van de nieuwe i10 (die in en voor Europa werd ontwikkeld) in grote lijnen veel weg heeft van het huidige model, probeert Hyundai de nieuwste lichting duidelijk iets meer flair mee te geven. Er zitten meer lijnen in het plaatwerk, de rondingen rondom de achterlichten zijn uitgesprokener en in de neus zitten prominente ronde lampjes die de auto een herkenbare snoet geven. Bij de duurdere versies zijn die lampen voorzien van led-techniek, terwijl ook grotere wielen (tot 16-inch) op de optielijst staan.

Mensen die kleine auto’s kiezen hechten bovengemiddeld veel waarde aan vriendelijke vormen en vrolijke kleuren. Dat is één van de redenen dat de knuffelbare Fiat 500 al jarenlang zo populair is. Hyundai probeert daar op in te spelen door het dak van de i10 in een andere kleur te spuiten: wie dat wil, kan de bovenkant in zwart of rood laten uitvoeren. In totaal zijn 22 kleurencombinaties mogelijk, terwijl ook delen van het interieur in vier verschillende tinten beschikbaar zijn. Vrijwel elke autofabrikant doet dit al bij haar kleine modellen, maar voor Hyundai is het nieuw.

Volledig scherm De nieuwe Hyundai i10 © Hyundai

Volledig scherm De nieuwe Hyundai i10 © Hyundai

Vier of vijf personen

Net als bij de huidige i10 kun je de nieuwe versie krijgen met vier of vijf zitplaatsen. In het laatste geval krijgt de auto een extra hoofdsteun en een derde veiligheidsgordel achter. De i10 heeft standaard vijf portieren en een bredere achterklep, die toegang geeft tot 252 liter bagageruimte. Nieuw is een in hoogte verstelbare vloer in de achterbak, waarvan de capaciteit bovendien te vergroten is door de achterbankleuning om te klappen met twee hendeltjes.

Op de bestuurdersstoel valt op dat er een compleet nieuw ontworpen dashboard in de i10 zit. Her en der leukt Hyundai het geheel op met ronde ontwerpdetails, die een wat vrolijker sfeertje moeten geven. In de duurdere versies monteert het Koreaanse merk een ingebouwd multimediasysteem dat overweg kan met Apple Carplay. Voor het eerst wordt de auto leverbaar met ‘Bluelink’, dat via een smartphone app allerlei extra functies biedt: zo kan de auto snelheidsborden herkennen, live verkeersinformatie doorgeven en de plek onthouden waar je de auto geparkeerd hebt.

Volledig scherm Een verrassend volwassen interieur. De armleuning is nieuw © Hyundai

Volledig scherm Vijf zitplaatsen zijn niet standaard © Hyundai

Meer luxe

Hoewel het zogenoemde A-segment (zo wordt de klasse van de kleinste modellen genoemd) al een tijdje onder druk staat, worden de modellen steeds volwassener. Dat zie je onder meer aan de luxe voorzieningen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn: Hyundai voorziet de nieuwe i10 desgewenst van verwarmde stoelen, stuurwielverwarming en de mogelijkheid om de auto te openen en sluiten zonder de sleutel in je handen te hebben.

Ook op veiligheidsgebied doet de i10 niet onder voor auto’s uit duurdere prijsklassen: standaard beschikt de Hyundai over een multifunctionele camera achter de voorruit waarmee hij – in een noodsituatie – zelfstandig kan remmen voor voetgangers, fietsers en andere weggebruikers, heeft hij Lane Assist (een rijbaanassistent), een automatisch inschakelend grootlicht en een systeem dat waarschuwt zodra de bestuurder vermoeid is. Tot voor kort waren dit soort voorzieningen eerder regel dan uitzondering in deze klasse, al weten we nog niet wat de nieuwe Hyundai (en z’n extra’s) moet gaan kosten.

Verwacht geen revolutie onder de motorkap: daar levert Hyundai vrijwel dezelfde 1.0 en 1.2 benzinemotoren als in de huidige i10. Dankzij verbeterde onderdelen zouden de motoren iets zuiniger moeten zijn. Een elektrische variant staat niet in de planning.

Volledig scherm Bluelink: diverse functies bedien je met je smartphone © Hyundai

Sterke kaarten

Het is opmerkelijk dat Hyundai zo vol in zet met een compleet nieuwe versie van de i10. Andere merken trekken zich juist terug uit het A-segment, onder meer omdat de ontwikkelingskosten hoog zijn en de verkopen tegenvallen: Volkswagen, Seat en Skoda stoppen binnen een paar jaar met de Up, Mii en Citigo terwijl Peugeot, Citroën en Toyota geen opvolgers maken voor de 108, C1 en Aygo.

Hyundai ziet dus juist kansen: het wegvallen van concurrenten levert de i10 automatisch een grotere groep mogelijke klanten op, terwijl auto’s in dit deel van de markt steeds populairder worden om privé te leasen. Met z’n nieuwe vormgeving, moderne technologie en kleurencombinaties moet het model bovendien mensen weglokken bij de recent vernieuwde Renault Twingo, de Fiat 500 en de Kia Picanto. Die laatste twee modellen krijgen binnenkort zelf een opvolger, maar Hyundai probeert ze met de nieuwe i10 alvast een stap voor te zijn.

Volledig scherm De nieuwe Hyundai i10 © Hyundai

Volledig scherm De nieuwe Hyundai i10 © Hyundai

Volledig scherm Een extra logo op de achterste dakstijl © Hyundai