‘Dit is vanaf nu de snelste auto ter wereld’

De 1750 pk sterke SCC Tuatara is de snelste auto ter wereld. Dat beweert althans een anonieme tipgever die aanwezig was bij een tweedaagse recordpoging. De snelheid van de auto zou boven de 483 km/u liggen. Verwacht wordt dat het bedrijf het nieuws snel naar buiten brengt.

De SSC Tuatara is de opvolger van de Ultimate Aero die tussen 2007 en 2010 het Guinness World Record voor de snelste productieauto in handen had. SCC en Bugatti wisselden enkele malen stuivertje qua recordtijd, totdat het Zweedse sportwagenmerk Koenigsegg met de Agera RS een topsnelheid behaalde van maar liefst 457,94 km/u. Bugatti boos, maar SCC ook.

Bugatti haalde vorig jaar in een prototype een snelheid van 490,484 km/u), maar reed de auto niet op deze snelheid in twee richtingen, zoals vereist is voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Om het officiële record te verbreken hoeft de SCC Tuatara dus ‘slechts’ sneller te zijn dan de 457,94 km/u van de Agera. Eerder al beweerde SCC dat deze auto gemakkelijk meer dan 480 km/u haalt.

Volledig scherm SCC Tuatura. © SCC

Het Amerikaanse bedrijf wil de recordpoging niet bevestigen, maar vertelde tegen Carscoops dat ze ‘nooit een geheim hebben gemaakt van hun plannen om een ​​wereldsnelheidsrecord te vestigen met de 1750 pk sterke Tuatara’. ,,We hebben de geruchten gehoord en laten weten of en wanneer we het record verbroken hebben”, aldus een woordvoerder.

Zeker is wel dat het Nevada Department of Transportation enkele dagen geleden onthulde dat reizigers op State Route 160 vertraging zouden oplopen als gevolg van een ‘speciaal tweedaags filmevenement’. Hoewel het persbericht niet in detail meldde wat er aan de hand was, meldde de lokale krant Pahrump Valley Times dat de vertragingen verband hielden met SSC’s ‘poging tot het verbreken van het wereldsnelheidsrecord voor een productieauto’.

Volledig scherm SCC Tuatura. © SCC

Als de recordpoging inderdaad is geslaagd, heeft de bijna twee miljoen dollar kostende SCC weliswaar de hoogste topsnelheid van alle productieauto's, maar het is niet de snelst accelererende auto. Die eer gaat naar de Japanse Aspark Owl, een 2,9 miljoen euro kostende elektrische auto met een 2012 pk sterke aandrijflijn. Het koppel bedraagt 2000 Newtonmeter, de topsnelheid ligt op 400 km/u en de actieradius is 450 kilometer. De auto accelereert van 0-100 km/u in 1,9 seconde.

Wil je ook sneller dan 400 km/u kunnen rijden? Klik dan hier voor het aanbod van tweedehands Bugatti's op gaspedaal.nl