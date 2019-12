Dit is 's werelds eerste autonome én driftende DeLorean

VRAAG & ANTWOORD Moet ik mijn rijbewijs verlengen?

28 december Op 18-jarige leeftijd heb ik in het leger alle rijbewijzen gehaald. Inmiddels ben ik 67 en heb ik in geen 30 jaar op een vrachtwagen of bus gereden. Ik ben ook niet van plan om dat ooit nog te doen. Nu verloopt mijn ‘groot’ rijbewijs voor de categorieën C, D en E. Mijn rijbewijs voor A, B en BE is echter nog vijf jaar geldig. Moet ik nu toch een nieuw rijbewijs aanvragen, ook al zal ik nooit meer in een vrachtwagen of bus rijden? —F. Hofman