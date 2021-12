Dit is Opels nieuwste stationwagon: de Astra Sports Tourer

Net als de gewone Astra (hatchback) deelt de Sports Tourer zijn technische basis met Stellantis-familieleden Peugeot 308 en DS4. Opmerkelijk is dat de achterkant van de stationwagon qua design nauwelijks afwijkt van de hatchback, terwijl dat in het verleden wel het geval was.

De wielbasis is 5,7 centimeter groter in vergelijking met de hatchback. De bagageruimte is 608 liter groot en als je de achterbank omklapt wordt die zelfs 1.634 liter. Met deze cijfers komt de nieuwe generatie beter voor de dag dan de vorige, want die moest het met maximaal 540 liter aan bagageruimte doen. Sterker nog, met deze cijfers biedt de Astra zelfs meer dan het grotere Opel-model Insignia (560 liter). Een van de opties in de Sports Tourer is een in hoogte verstelbare laadvloer (Intelli-Space). Die kan ook rechtop worden gezet, om bagage vast te houden.