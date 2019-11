Dit is de sterkste motorfiets ter wereld

Niet BMW of Harley Davidson maakt de sterkste motorfiets ter wereld, maar het Britse merk Triumph. Sterker nog: de concurrentie komt niet eens in de buurt.

De Rocket 3 van Triumph is ‘s werelds sterkste in serie gebouwde motorfiets. Het apparaat is niet alleen zo sterk als een buffel, maar ziet er ook zo uit. Met een cilinderinhoud van 2500 cc is de motor groter dan die van de meeste auto's. De trekkracht van 221 Newtonmeter bij 4000 toeren is eveneens ongekend voor een motorfiets.

Geen enkele fabrikant komt in de buurt van deze waardes. Merken als Harley Davidson en Indian blijven steken bij 1900 cc en BMW's grote boxermotor die volgend jaar uitkomt, is niet groter dan 1,8 liter. De uitlaten van de Triumph zijn zo dik als de bovenarmen van een volwassen man en met zijn 167 pk haalt de krachtige driecilinder een topsnelheid van 221 kilometer per uur. Daarmee is de Triumph acht pk sterker dan zijn sterkste concurrent, de Ducati Diavel.

De Triumph is leverbaar als Naked Roadster Rocket 3 R en als Power Tourer Rocket 3 GT. Volledig afgetankt weegt de Rocket 3 minimaal 317 kilogram inclusief bestuurder. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met zijn voorganger is de nieuwe editie meer dan 40 kilo afgevallen. Er zijn vier rijmodi beschikbaar: Rain, Road, Sport en Individual.

