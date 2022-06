Dit is de snelste bestelwagen ter wereld

De auto kreeg de naam Supervan en is vernoemd naar zijn voorgangers. Het is namelijk de vierde maal dat Ford een enorm sterke aandrijflijn in een bestelwagen plaatst. De eerste Supervan werd in 1971 onthuld. Die auto was razendsnel doordat destijds een Ford GT40 V8-motor in een Ford Transit werd geïnstalleerd. Er is zelfs een keer een Formule 1-motor in een Transit-bus geplaatst.

2000 pk sterk

Desondanks haalde ook dat model het niet bij de allernieuwste Supervan. Bij het nieuwste model werd een elektrische e-Transit Custom-bestelbus als uitgangspunt genomen en opgevoerd. Ford noemt een maximaal vermogen van 2000 pk uit de emissievrije viermotorige aandrijflijn. Daarmee accelereert de Supervan van Ford sneller van 0 tot 100 km/u dan een Bugatti Chiron van 3 miljoen euro.

De Transit-racewagen beschikt over vier elektromotoren en is gemaakt door de Performance-divisie van het merk. De auto zal niet worden gebruikt voor ultrasnelle leveringen maar is uitsluitend ontworpen om te laten zien waartoe Ford in staat is op het gebied van elektrische aandrijving. De snelste standaarduitvoering van de Transit is met 265 pk een stuk minder krachtig.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De supersnelle Ford Transit. © Ford

Volgens Ford accelereert de Supervan in minder dan twee seconden van 0-100 km/u en dat is ongeveer een halve seconde sneller dan de hypercar van Bugatti. Het vermogen van 2000 pk is ook 500 pk meer dan dat van de Chiron. De bestelwagen debuteerde afgelopen weekend op het Goodwood Festival of Speed in Engeland en deed daar zelfs mee aan een heuvelklim.

1600 newtonmeter koppel

De stroom wordt geleverd door een 50 kWh vloeistofgekoeld accupakket dat in slechts 45 minuten kan worden opgeladen met een standaard snellader. Veel van zijn mechanische componenten zijn afkomstig van de e-Transit, hoewel het chassis uniek is en speciaal gebouwd voor deze eenmalige bestelwagen op steroïden. De trekkracht van de Transit bedraagt 1800 newtonmeter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.