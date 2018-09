Dit is de nieuwe Toyota Corolla stationwagon

De Toyota Corolla Touring Sports maakt volgende maand zijn debuut op de Autosalon van Parijs. Hij wordt geleverd met keuze uit twee hybride-aandrijflijnen. Het betreft een 1.8 Hybrid met 122 pk en de volledig nieuwe 2.0 Hybrid met 180 pk. Daarnaast is ‘slechts’ één conventionele benzinemotor beschikbaar: een 1,2-liter turbomotor met 116 pk. Toyota denkt dat met name de 180 pk benzine-hybride een goed alternatief is voor de dieselrijder.

De Corolla Touring Sports is ontworpen en ontwikkeld in Europa. De bagageruimte vestigt met 598 liter geen record in deze klasse, maar is zonder meer groot. Bij de exterieurkleuren kan gekozen worden voor bi-tone: een van de lakkleur afwijkende, zwarte afwerking van het dak, de dakrails, de buitenspiegelkappen en de onderste grille.

Lager zwaartepunt

Een belangrijk voordeel van het nieuwe TNGA-platform- dezelfde technische basis die ook voor de populaire C-HR wordt gebruikt - is de lagere positie van de voorstoel. Die leidt tot een lager zwaartepunt van de auto en een verbeterde rijpositie voor de bestuurder. En mede dankzij de lange wielbasis van 2,70 meter is de beenruimte achterin de Corolla Touring Sports een van de ruimste in zijn klasse. De wielbasis is gelijk aan die van de Avensis: de Toyota in het hogere, middenklasse segment die geen opvolger krijgt.

Volledig scherm Toyota Corolla Touring Sports © Toyota

