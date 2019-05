Dit is de goedkoopste elektrische auto van Nederland

De e.Go is een 3,3 meter lange en 1,7 meter brede auto, die vooral is bedoeld voor gebruik in de stad. De topsnelheid is 112 kilometer per uur, waarmee hij net vrachtwagens kan voorblijven. De e.Go accelereert van stilstand naar 50 kilometer per uur in 7,7 seconden. De acceleratiesnelheid van 0 naar 100 kilometer is niet bekendgemaakt.



Volgens e.Go kost het opladen van het autootje ruim vijf uur. Die tijd gaat omlaag naar net geen vier uur als hij aan een Type 2-lader wordt gehangen. De e.Go Life is begin volgend jaar in Nederland verkrijgbaar. AutoHaarhuis uit Geleen is officieel aangesteld als vertegenwoordiger.