Dit is de duurste stad ter wereld om je auto op straat te parkeren

Amsterdam is ook dit jaar wereldwijd de duurste stad om je auto op straat te parkeren. Een uurtje parkeren kost hier 7,50 euro. Londen staat op plek twee met 5,83 euro per uur en Utrecht op plaats drie met 5,53 euro per uur.

Dat blijkt uit een onderzoek door het Britse automotivebedrijf Fixter. In Buenos Aires, Argentinië, is parkeren op straat het goedkoopst met een tarief van slechts € 0,05 per uur. Amsterdam heeft echter niet de hoogste gemiddelde parkeertarieven. Die eer is voorbehouden aan New York.

Wie in Manhattan zijn auto wil parkeren, is 354,75 procent duurder uit dan de gemiddelde wereldwijde parkeerprijs. Op plek twee staat Boston in de Verenigde Staten met een plus van 282,85 procent en op de derde plek staat Sydney in Australië met een 210,98 procent hoger uurtarief dan gemiddeld.

In Delhi, India, is parkeren het goedkoopst. Daar betaal je 210,98 procent minder dan gemiddeld. Op plek twee staat de stad Buenos Aires in Argentinië met -79,96 procent, gevolgd door Kaapstad in Zuid-Afrika met een uurtarief dat 77,60 procent lager ligt dan gemiddeld.