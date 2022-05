Dit is de bestverkochte elektrische auto van Europa

De Fiat 500 veroverde in april de eerste plek op de bestsellerlijst van elektrische auto’s. Met 5.524 nieuwe registraties eindigde de Italiaanse stadsauto voor de Peugeot e-208, waarvan 3.370 exemplaren de showroom uitreden. De Skoda Enyaq eindigde met 3.645 eenheden op plek drie, zo blijkt uit cijfers van data-analist Jato . De eerste Duitse auto vinden we pas op plek zes. Dat is de ID.4 met 2.982 nieuwe registraties.

Vorige maand stond Tesla nog op de eerste plek

De Tesla Model 3 haalde de top tien niet. Dat lijkt opvallend, maar is een bekend verschijnsel aan het begin van het kwartaal omdat dan de huidige voorraad wordt verkocht en er nog geen nieuwe scheepsladingen in Europa zijn aangekomen. Vorige maand stond de Tesla Model 3 nog op nummer één met 23.013 nieuwe registraties. De Tesla Model Y eindigde daar twee plaatsen achter met 18.968 verkochte exemplaren. (tekst gaat verder onder de foto)

De Peugeot 208 was de bestverkochte auto

Totale markt daalt met 20 procent

Auto's met een stekker (EV's en PHEV's) zijn in de nieuwverkopen goed voor een marktaandeel van 19 procent. Auto's op benzine hebben een aandeel van 59 procent en diesels 19 procent. Over het hele jaar genomen is Volkswagen koploper met een marktaandeel van 18.2 procent in de markt voor elektrische auto's. De totale automarkt in Europa daalde vorige maand met 20 procent naar 821.000 verkochte auto's als gevolg van tekorten aan grondstoffen, chips en kabelbomen.